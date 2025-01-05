Четыре стильные причёски, которые можно сделать за 10 минут

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите выглядеть стильно, но не можете тратить много времени на укладку? Мы собрали самые модные причёски, которые можно легко повторить самостоятельно. Эти стильные идеи подойдут, как на каждый день, так и для особых случаев.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Причёска с низким пучком

Этот стильный, но простой вариант идеально подходит для офиса или дневных встреч. Чтобы создать низкий пучок, соберите волосы в хвост на затылке, затем скрутите их в жгут и оберните вокруг основания, закрепив шпильками. Несколько свободных прядей у лица придадут образу легкости.

Романтичные волны

Пляжные волны — это всегда актуально и просто. Используйте плойку или утюжок, чтобы создать естественные волны, а затем слегка распушите их руками. Такой стиль выглядит небрежно и идеально подходит для вечеринок или свиданий.

Конский хвост с объёмом

Эта причёска добавит вашему образу свежести и лёгкости. Чтобы создать объёмный хвост, слегка начешите волосы у корней, соберите их в хвост и закрепите с помощью резинки. Для завершенности можно оставить несколько прядей у лица.

Лёгкая коса через плечо

Эта прическа — универсальный выбор для дня и вечера. Просто заплетите косу, оставив несколько свободных прядей для небрежного вида. Она придаст образу элегантности и женственности.

Причёска с аксессуарами

Чтобы сделать укладку интереснее, добавьте стильный аксессуар, будь то заколка, ободок или украшение для хвоста. Это придаст образу яркости и завершенности.

Эти тренды не требуют особых усилий, но с ними ваш образ всегда будет стильным и актуальным.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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