Четыре стильные причёски, которые можно сделать за 10 минут

Хотите выглядеть стильно, но не можете тратить много времени на укладку? Мы собрали самые модные причёски, которые можно легко повторить самостоятельно. Эти стильные идеи подойдут, как на каждый день, так и для особых случаев.
Этот стильный, но простой вариант идеально подходит для офиса или дневных встреч. Чтобы создать низкий пучок, соберите волосы в хвост на затылке, затем скрутите их в жгут и оберните вокруг основания, закрепив шпильками. Несколько свободных прядей у лица придадут образу легкости.
Пляжные волны — это всегда актуально и просто. Используйте плойку или утюжок, чтобы создать естественные волны, а затем слегка распушите их руками. Такой стиль выглядит небрежно и идеально подходит для вечеринок или свиданий.
Эта причёска добавит вашему образу свежести и лёгкости. Чтобы создать объёмный хвост, слегка начешите волосы у корней, соберите их в хвост и закрепите с помощью резинки. Для завершенности можно оставить несколько прядей у лица.
Эта прическа — универсальный выбор для дня и вечера. Просто заплетите косу, оставив несколько свободных прядей для небрежного вида. Она придаст образу элегантности и женственности.
Чтобы сделать укладку интереснее, добавьте стильный аксессуар, будь то заколка, ободок или украшение для хвоста. Это придаст образу яркости и завершенности.
Эти тренды не требуют особых усилий, но с ними ваш образ всегда будет стильным и актуальным.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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