Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает

Секущиеся кончики — знакомая многим неприятность, которая портит внешний вид волос и сигнализирует о проблемах с их здоровьем. Узнайте, почему это происходит и как вернуть своим локонам здоровый вид.
Секущиеся кончики — это расщепление волосяного стержня на несколько частей. Они выглядят сухими, тонкими и могут быть светлее основного цвета волос. Это не только эстетическая проблема, но и сигнал о повреждении кутикулы, которая теряет влагу и белок.
Если стандартный уход не помогает, а волосы остаются ломкими, тусклыми или сильно выпадают, стоит проконсультироваться со специалистом. Трихолог оценит состояние волос, проведёт диагностику и подберёт индивидуальное лечение.
Красивые и здоровые волосы требуют регулярного ухода и защиты от вредных воздействий. Следуя нашим советам, вы сможете предотвратить сечение кончиков и сохранить блеск и силу ваших локонов. А если проблема уже вышла из-под контроля, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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