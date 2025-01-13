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Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Секущиеся кончики — знакомая многим неприятность, которая портит внешний вид волос и сигнализирует о проблемах с их здоровьем. Узнайте, почему это происходит и как вернуть своим локонам здоровый вид.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Что такое секущиеся кончики

Секущиеся кончики — это расщепление волосяного стержня на несколько частей. Они выглядят сухими, тонкими и могут быть светлее основного цвета волос. Это не только эстетическая проблема, но и сигнал о повреждении кутикулы, которая теряет влагу и белок.

Основные причины сечения

  • Термическое воздействие: частое использование фена, утюжков или плоек разрушает кератиновые связи в волосах, делая их ломкими.
  • Химические процедуры: окрашивание и завивка нарушают структуру кутикулы, особенно при частом использовании.
  • Недостаток ухода: отсутствие увлажнения и питания приводит к сухости и потере прочности волос.
  • Неправильное обращение: грубое расчёсывание и тугие причёски создают дополнительные повреждения.

Как предотвратить сечение волос

  • Регулярная стрижка: подравнивайте кончики каждые 2-3 месяца.
  • Использование термозащиты: обязательно наносите защитное средство перед укладкой горячими приборами.
  • Щадящий уход: выбирайте мягкие шампуни и питательные маски с кератином и маслами.
  • Избегание химического воздействия: сведите окрашивание и завивки к минимуму.
  • Правильное питание: включите в рацион белок, Омега-3, биотин и витамин Е.
  • Деликатное расчёсывание: используйте массажные щётки или расчёски с мягкими зубчиками.

Когда обращаться к трихологу

Если стандартный уход не помогает, а волосы остаются ломкими, тусклыми или сильно выпадают, стоит проконсультироваться со специалистом. Трихолог оценит состояние волос, проведёт диагностику и подберёт индивидуальное лечение.

Заключение

Красивые и здоровые волосы требуют регулярного ухода и защиты от вредных воздействий. Следуя нашим советам, вы сможете предотвратить сечение кончиков и сохранить блеск и силу ваших локонов. А если проблема уже вышла из-под контроля, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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