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Глоссы для волос: что это и как они работают

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Современные средства для ухода за волосами предлагают всё больше решений для создания блеска и здорового вида. Одним из самых популярных продуктов последних лет стали глоссы для волос. Эти средства быстро завоевали популярность благодаря способности мгновенно преображать волосы. Разберёмся, что такое глоссы, как они работают и зачем они нужны.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Что такое глоссы для волос

Глосс — это средство для ухода за волосами, предназначенное для придания им зеркального блеска и дополнительного ухода. Выпускаются глоссы в разных форматах: спреи, сыворотки, маски. Их используют как для восстановления волос, так и для улучшения их внешнего вида.

Глоссы делятся на два типа

  • Прозрачные — усиливают естественный блеск волос.
  • Цветные — позволяют слегка изменить или освежить оттенок волос, не прибегая к стойкому окрашиванию.

Как работают глоссы

Глоссы создают на поверхности волос тонкую защитную плёнку, которая:

  • Запечатывает влагу внутри волоса, предотвращая сухость.
  • Защищает от вредного воздействия солнца и загрязнений.
  • Делает волосы более мягкими, послушными и эластичными.

Благодаря компонентам, таким как натуральные масла, кератин и растительные экстракты, глоссы восстанавливают структуру волос и улучшают их текстуру.

Преимущества глоссов

Глоссы подходят для разных типов волос и предлагают множество преимуществ:

  • Интенсивный блеск: средства мгновенно преображают волосы, придавая им эффект зеркального сияния.
  • Увлажнение и питание: уходовые компоненты в составе предотвращают ломкость и сухость.
  • Защита цвета: для окрашенных волос глоссы помогают продлить насыщенность оттенка.
  • Облегчение укладки: волосы становятся более послушными, легче поддаются укладке.
  • Цветовые эксперименты: цветные глоссы позволяют освежить оттенок без повреждения волос.

Как правильно использовать глоссы

Применение глоссов максимально простое:

  • Нанесите средство на чистые, слегка влажные волосы.
  • Равномерно распределите его с помощью пальцев или расчески.
  • Дайте волосам высохнуть естественным способом или воспользуйтесь феном.

Цветные глоссы требуют точного следования инструкции, чтобы добиться равномерного результата.

Какие средства выбрать

На рынке представлены разнообразные глоссы для волос. При выборе обращайте внимание на состав:

  • Средства с натуральными маслами подойдут для питания и увлажнения сухих волос.
  • Глоссы с кератином станут отличным решением для повреждённых локонов.
  • Для окрашенных волос подойдут средства с добавлением тонирующих пигментов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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