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Простые шаги для защиты кожи рук от возрастных изменений

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Кожа рук ежедневно подвергается воздействию солнца, воды и различных химических веществ, что ускоряет процесс старения. Появление морщин — одна из первых примет возрастных изменений, но этого можно избежать. Следуя простым правилам ухода, вы сохраните кожу рук гладкой и увлажненной надолго.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Защищайте руки от солнца

Одной из главных причин появления морщин является воздействие ультрафиолетовых лучей. Используйте крем с SPF не только для лица, но и для рук, особенно летом. Надевайте перчатки при длительном пребывании на солнце, чтобы защитить кожу от фотостарения.

Регулярное увлажнение

Сухость делает кожу более склонной к образованию морщин. После каждого мытья рук используйте увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, маслом ши или глицерином. Для интенсивного восстановления можно применять маски или ночные кремы с плотной текстурой.

Не забывайте о скрабах

Очищение кожи помогает удалить омертвевшие клетки и улучшить её тонус. Используйте мягкие скрабы 1-2 раза в неделю, чтобы кожа оставалась гладкой. Это также улучшает впитывание питательных кремов.

Используйте перчатки для домашней работы

Контакт с бытовой химией может вызвать сухость и раздражение кожи. Надевайте резиновые перчатки при уборке или мытье посуды. Это поможет избежать повреждения защитного барьера кожи.

Здоровый образ жизни

Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и отказ от вредных привычек положительно сказываются на состоянии кожи рук.

Ухаживая за руками правильно, вы сможете предотвратить появление морщин и сохранить их молодость на долгие годы.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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