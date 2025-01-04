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4 продукта, которые стоит заменить в косметичке прямо сейчас

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Забыли про срок годности своей косметики? Это может обернуться неприятностями для вашей кожи, а иногда — и здоровьем. Визажист Анастасия Моисеева рассказала, как понять, что косметика уже не пригодна к использованию, и когда пора обновить свою косметичку.

Набор кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор кистей для макияжа

Тушь для ресниц: не рискуйте зрением

Тушь — это самый недолговечный продукт в вашей косметичке. Она теряет свою эффективность всего за 4-6 месяцев.

"Если тушь не высохла и выглядит нормально, но прошло больше четырех месяцев, следите за реакцией: если появляются неприятные ощущения, зуд или покраснение — смело выбрасывайте", — советует визажист.

Это особенно важно, чтобы избежать возможных инфекций.

Помада: год — два, но следите за состоянием

Помада может храниться до двух лет, но все зависит от её текстуры. Чем суше и матовее она, тем дольше будет пригодна.

"Если помада изменила свою текстуру или начала вызывать аллергию, лучше не рисковать", — предупреждает Моисеева.

А вот блеск для губ стоит менять гораздо чаще — всего через четыре месяца. На аппликаторе скапливаются бактерии, которые могут вызвать воспаление.

Тональный крем: как понять, что он испортился

Тональная основа может прослужить долго, но вот заметить её испорченность сложно, особенно если упаковка непрозрачная. Однако, если крем начинает расслаиваться, из флакона выделяются капельки масла или его трудно наносить, это явные признаки того, что средство пора выбросить. Пудра может служить до двух лет, если она не слипается и легко набирается на кисть.

Карандаш и подводка для глаз: осторожно с инфекциями

Макияж для глаз требует особого внимания. Даже если карандаш или подводка выглядят в порядке, по истечении четырех месяцев они могут стать причиной конъюнктивита.

"Средства для глаз — это то, что обязательно нужно менять регулярно. Бактерии могут накопиться на аппликаторе, и риск инфекции увеличивается", — объясняет визажист.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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