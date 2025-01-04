Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье
Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании
Как российские препараты завоёвывают международный рынок
Какие выводы каждый может сделать из жития Иоанна Кронштадтского
Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой

Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр с гель-лаком — это удобно и красиво, но что делать, если ногти после снятия покрытия стали ослабленными? Иногда увлечение этим покрытием может привести к серьезным повреждениям.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Если вы решили дать ногтям отдых и снять гель, нейл-мастер Марина Новикова делится секретами, как восстановить ногти быстро и правильно.

1. Уменьшаем длину

Первое, что стоит сделать после снятия гель-лака, — это сократить длину ногтей.

"Ногтевая пластина после геля может быть истончена, и если оставить ноготь длинным, он легко травмируется", — предупреждает мастер. Это особенно важно, если ногти стали хрупкими.

Чем короче они будут, тем быстрее восстановятся.

2. Забудьте про шлифовку

Когда мастер снимает гель-лак, на ногтях могут остаться неровности, но ни в коем случае не стоит сразу их шлифовать. Даже мягкий баф, который кажется безопасным, может еще больше повредить и так слабую пластину.

"Не спиливайте базу! Это только усложнит восстановление", — утверждает Марина.

3. Восстановление с воском

Если поверхность ногтя после снятия покрытия кажется шероховатой, для восстановления используйте специальный воск с добавлением укрепляющих компонентов. Многие средства на основе пчелиного воска помогают ускорить восстановление.

"Лучше всего обратиться к мастеру для укрепления ногтей, и не раз — для оптимального результата", — советует эксперт.

4. Профессиональные средства для восстановления

Иногда ногтям требуется более серьезная помощь. Если повреждения сильные, на помощь придут профессиональные средства для восстановления. Ваш мастер может порекомендовать специальные препараты, которые помогут укрепить ногтевую пластину, особенно если она пострадала от УФ-лампы или гель-лака.

"Некоторые клиенты сталкиваются с онихолизом — когда ноготь отходит от ложа. В таких случаях необходим комплексный уход", — поясняет Новикова.

Полное восстановление ногтей может занять от 4 до 6 месяцев, но результат того стоит. Главное — терпение и правильный уход!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту
Недвижимость
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Какие выводы каждый может сделать из жития Иоанна Кронштадтского
Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой
Как избежать кошачьего гнева: советы для хозяев
Как заставить орхидею цвести ярче и дольше: лучшие подкормки
Как извержение вулкана в 1831 году охладило Землю и вызвало массовый голод
5 незаметных шагов, чтобы вернуть волосам шелковистость
Опасности неправильного использования ремня безопасности
Микротренды: Скандинавия прощается с белыми интерьерами
Иоанн Кронштадтский — русский пророк и святой
Трамп выступает за возобновление нефтяной разведки в Северном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.