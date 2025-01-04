Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления

Маникюр с гель-лаком — это удобно и красиво, но что делать, если ногти после снятия покрытия стали ослабленными? Иногда увлечение этим покрытием может привести к серьезным повреждениям.
Если вы решили дать ногтям отдых и снять гель, нейл-мастер Марина Новикова делится секретами, как восстановить ногти быстро и правильно.
Первое, что стоит сделать после снятия гель-лака, — это сократить длину ногтей.
"Ногтевая пластина после геля может быть истончена, и если оставить ноготь длинным, он легко травмируется", — предупреждает мастер. Это особенно важно, если ногти стали хрупкими.
Чем короче они будут, тем быстрее восстановятся.
Когда мастер снимает гель-лак, на ногтях могут остаться неровности, но ни в коем случае не стоит сразу их шлифовать. Даже мягкий баф, который кажется безопасным, может еще больше повредить и так слабую пластину.
"Не спиливайте базу! Это только усложнит восстановление", — утверждает Марина.
Если поверхность ногтя после снятия покрытия кажется шероховатой, для восстановления используйте специальный воск с добавлением укрепляющих компонентов. Многие средства на основе пчелиного воска помогают ускорить восстановление.
"Лучше всего обратиться к мастеру для укрепления ногтей, и не раз — для оптимального результата", — советует эксперт.
Иногда ногтям требуется более серьезная помощь. Если повреждения сильные, на помощь придут профессиональные средства для восстановления. Ваш мастер может порекомендовать специальные препараты, которые помогут укрепить ногтевую пластину, особенно если она пострадала от УФ-лампы или гель-лака.
"Некоторые клиенты сталкиваются с онихолизом — когда ноготь отходит от ложа. В таких случаях необходим комплексный уход", — поясняет Новикова.
Полное восстановление ногтей может занять от 4 до 6 месяцев, но результат того стоит. Главное — терпение и правильный уход!
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