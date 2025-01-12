Маленькие ошибки, которые приводят к большим морщинам: три причины почему ты стареешь раньше

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты задумывалась, как маленькие будничные действия могут влиять на твою внешность? Если нет, самое время пересмотреть свои привычки. Небольшие ошибки в уходе и поведении постепенно старят, создавая морщины, потерю упругости кожи и другие признаки старения. Вот три вредных привычки, от которых нужно срочно отказаться.

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Используешь жесткие ватные диски

Когда ты усердно трешь глаза, чтобы снять макияж, жесткие ватные диски могут растягивать тонкую кожу вокруг глаз. Это ускоряет появление "гусиных лапок" и делает кожу более дряблой.

Что делать

Используй мягкие ватные диски или специальные тканевые многоразовые салфетки.

Для снятия макияжа наноси средство, чтобы оно растворило косметику, и аккуратно промакивай кожу вместо того, чтобы тереть.

Поднимаешь брови, когда красишь ресницы

Каждый раз, когда ты рефлекторно поднимаешь брови, чтобы нанести тушь, мышцы лба сокращаются, оставляя на коже мелкие морщинки. С возрастом эти линии становятся заметнее, превращаясь в настоящую "гармошку" на лбу.

Как избежать

Держи зеркало на уровне глаз, чтобы не нужно было поднимать брови.

Осознанно следи за мимикой во время нанесения макияжа.

Смотришь на телефон, наклоняя голову вниз

Постоянное опускание головы, когда ты листаешь соцсети или читаешь сообщения, формирует кольца Венеры на шее. Эти горизонтальные складки сложно убрать, а со временем они только углубляются. Плюс, такая привычка провоцирует второй подбородок и ослабление линии овала лица.

Решение

Держи телефон на уровне глаз, чтобы шея оставалась прямой.

Попробуй использовать подставки для гаджетов дома или в офисе, чтобы меньше нагружать шею.

Береги молодость каждый день

Каждая из этих привычек кажется мелочью, но их накопительный эффект приводит к неприятным изменениям, которые могут стать заметны через несколько лет. Перестань игнорировать эти сигналы — начни бережно относиться к своей коже прямо сейчас.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



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