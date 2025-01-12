Шелушение, зуд, прыщи: нужно ли продолжать использовать ретинол

Обычно от кремов для лица мы ждем улучшения состояния кожи и приятных ощущений. Но что, если средство вызывает сухость, покраснение и даже новые высыпания? Звучит парадоксально, но это касается кремов с ретинолом — одного из самых эффективных компонентов в уходе за кожей.
Ретинол — это мощное вещество, которое ускоряет обновление клеток кожи. Благодаря этому процессу закрытые комедоны, которые раньше были спрятаны в глубоких слоях кожи, поднимаются на поверхность. Именно это и приводит к увеличению высыпаний в первые недели или даже месяцы использования.
Важно понимать, что это не побочный эффект, а нормальная реакция кожи, которая адаптируется к компоненту. Этот этап называют ретинизацией, и он необходим, чтобы в будущем кожа стала более чистой, гладкой и здоровой.
В первые месяцы применения ретинола возможны:
Несмотря на эти неприятные моменты, дерматологи советуют не бросать использование средства раньше времени. Обычно процесс адаптации занимает от 6 до 8 недель.
Если через два месяца высыпания не уменьшаются или становятся более болезненными, лучше проконсультироваться с дерматологом. Специалист поможет скорректировать уход и подобрать концентрацию ретинола, подходящую именно для твоей кожи.
Ответ — да, но только если ты готова к временным неудобствам ради долгосрочного результата. Кремы с ретинолом — это инвестиция в молодость и здоровье кожи, которая окупается со временем. Главное, подойти к процессу использования грамотно и не бояться временных трудностей.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.