Шелушение, зуд, прыщи: нужно ли продолжать использовать ретинол

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Обычно от кремов для лица мы ждем улучшения состояния кожи и приятных ощущений. Но что, если средство вызывает сухость, покраснение и даже новые высыпания? Звучит парадоксально, но это касается кремов с ретинолом — одного из самых эффективных компонентов в уходе за кожей.

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Почему появляются прыщи

Ретинол — это мощное вещество, которое ускоряет обновление клеток кожи. Благодаря этому процессу закрытые комедоны, которые раньше были спрятаны в глубоких слоях кожи, поднимаются на поверхность. Именно это и приводит к увеличению высыпаний в первые недели или даже месяцы использования.

Важно понимать, что это не побочный эффект, а нормальная реакция кожи, которая адаптируется к компоненту. Этот этап называют ретинизацией, и он необходим, чтобы в будущем кожа стала более чистой, гладкой и здоровой.

С какими проблемами можно столкнуться

В первые месяцы применения ретинола возможны:

Сухость и шелушение : ретинол истончает верхний слой кожи, провоцируя ощущение стянутости.

: ретинол истончает верхний слой кожи, провоцируя ощущение стянутости. Покраснения: кожа становится более чувствительной, особенно на солнце.

кожа становится более чувствительной, особенно на солнце. Зуд: иногда появляется из-за активного обновления клеток.

Несмотря на эти неприятные моменты, дерматологи советуют не бросать использование средства раньше времени. Обычно процесс адаптации занимает от 6 до 8 недель.

Когда нужно бить тревогу

Если через два месяца высыпания не уменьшаются или становятся более болезненными, лучше проконсультироваться с дерматологом. Специалист поможет скорректировать уход и подобрать концентрацию ретинола, подходящую именно для твоей кожи.

Как минимизировать дискомфорт

Начинайте с низкой концентрации ретинола : лучше выбрать средство с концентрацией 0,1%–0,3% и постепенно повышать её.

: лучше выбрать средство с концентрацией 0,1%–0,3% и постепенно повышать её. Используйте увлажняющий крем: он поможет снизить сухость и восстановить барьерные функции кожи.

он поможет снизить сухость и восстановить барьерные функции кожи. Не забывайте про SPF: ретинол делает кожу уязвимой к ультрафиолету, поэтому солнцезащитный крем обязателен даже зимой.

ретинол делает кожу уязвимой к ультрафиолету, поэтому солнцезащитный крем обязателен даже зимой. Наносите ретинол на ночь: так он будет работать эффективнее, а кожа успеет восстановиться за ночь.

Стоит ли терпеть

Ответ — да, но только если ты готова к временным неудобствам ради долгосрочного результата. Кремы с ретинолом — это инвестиция в молодость и здоровье кожи, которая окупается со временем. Главное, подойти к процессу использования грамотно и не бояться временных трудностей.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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