Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ешьте правильно в среднем возрасте: прибавьте себе восемь лет жизни
В отелях Лос-Анджелеса сумасшедший дом из-за наплыва звёзд-погорельцев. Это похоже на Титаник.
Чёрные полосы на зеркалах: зачем они нужны, и как помогают водителю
Почему выращивание кукурузы подходит не для всех? Главные особенности этого процесса
11 комнатных растений, которые преобразят ваш интерьер без лишних хлопот
Кошки и их странная привычка умываться после еды
Обманутый мошенниками житель Мурманска остался без квартиры
Стас Михайлов рассказал, как его называет самая рьяная поклонница
Шпинат спасает зрение и память: как зелёный овощ продлевает молодость

Шелушение, зуд, прыщи: нужно ли продолжать использовать ретинол

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Обычно от кремов для лица мы ждем улучшения состояния кожи и приятных ощущений. Но что, если средство вызывает сухость, покраснение и даже новые высыпания? Звучит парадоксально, но это касается кремов с ретинолом — одного из самых эффективных компонентов в уходе за кожей.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Почему появляются прыщи

Ретинол — это мощное вещество, которое ускоряет обновление клеток кожи. Благодаря этому процессу закрытые комедоны, которые раньше были спрятаны в глубоких слоях кожи, поднимаются на поверхность. Именно это и приводит к увеличению высыпаний в первые недели или даже месяцы использования.

Важно понимать, что это не побочный эффект, а нормальная реакция кожи, которая адаптируется к компоненту. Этот этап называют ретинизацией, и он необходим, чтобы в будущем кожа стала более чистой, гладкой и здоровой.

С какими проблемами можно столкнуться

В первые месяцы применения ретинола возможны:

  • Сухость и шелушение: ретинол истончает верхний слой кожи, провоцируя ощущение стянутости.
  • Покраснения: кожа становится более чувствительной, особенно на солнце.
  • Зуд: иногда появляется из-за активного обновления клеток.

Несмотря на эти неприятные моменты, дерматологи советуют не бросать использование средства раньше времени. Обычно процесс адаптации занимает от 6 до 8 недель.

Когда нужно бить тревогу

Если через два месяца высыпания не уменьшаются или становятся более болезненными, лучше проконсультироваться с дерматологом. Специалист поможет скорректировать уход и подобрать концентрацию ретинола, подходящую именно для твоей кожи.

Как минимизировать дискомфорт

  • Начинайте с низкой концентрации ретинола: лучше выбрать средство с концентрацией 0,1%–0,3% и постепенно повышать её.
  • Используйте увлажняющий крем: он поможет снизить сухость и восстановить барьерные функции кожи.
  • Не забывайте про SPF: ретинол делает кожу уязвимой к ультрафиолету, поэтому солнцезащитный крем обязателен даже зимой.
  • Наносите ретинол на ночь: так он будет работать эффективнее, а кожа успеет восстановиться за ночь.

Стоит ли терпеть

Ответ — да, но только если ты готова к временным неудобствам ради долгосрочного результата. Кремы с ретинолом — это инвестиция в молодость и здоровье кожи, которая окупается со временем. Главное, подойти к процессу использования грамотно и не бояться временных трудностей.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится
Недвижимость
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится Аудио 
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Авто
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель Аудио 
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Кошки и их странная привычка умываться после еды
Обманутый мошенниками житель Мурманска остался без квартиры
Стас Михайлов рассказал, как его называет самая рьяная поклонница
Шпинат спасает зрение и память: как зелёный овощ продлевает молодость
Шелушение, зуд, прыщи: нужно ли продолжать использовать ретинол
Против новых богов войны — минобороны Британии разрабатывает оружие против БПЛА
Небо в клеточку: самые необычные находки в багаже россиян на таможне
Правила полива молоком: как достичь наилучших результатов у растений?
Мандарины для малышей: когда пора добавлять в меню
Ржавчина на груше: как спасти дерево от гибели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.