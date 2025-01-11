Вредные процедуры для кожи: остановись пока не поздно

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Косметология — сфера, где профессионализм должен идти рука об руку с ответственностью. Однако не всегда процедуры проходят без последствий. Иногда вмешательства, выполненные без должного подхода, приводят к проблемам, которые вынуждают обращаться к дерматологам или даже лишают возможности провести пластическую операцию.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Разберём, какие манипуляции могут нанести вред и усложнить дальнейшее лечение.

Что вызывает «кошмар» дерматологов

Лечение акне у неквалифицированных специалистов

Неправильный подход к лечению акне, включающий бесконечные чистки и мезотерапию (которые косметики-эстетисты вообще не имеют права проводить), часто приводит к рубцам постакне. Эти изменения почти невозможно полностью убрать. Безосновательное увлечение такими процедурами — не только ошибка, но и вредительство.

Неквалифицированное удаление новообразований

Некоторые косметологи удаляют новообразования, не проводя дерматоскопию и гистологию. Это может привести к пропуску онкологий, что ставит под угрозу здоровье пациента.

Плазмапен

Устройство, продающееся за копейки на маркетплейсах, наносит коже микроскопические ожоги. Но не ждите от него омоложения. В лучшем случае эффекта не будет, в худшем — ожоги и рубцы, которые сложно лечить.

Почему некоторые процедуры мешают пластике?

Неправильное введение филлеров

Филлеры, особенно в области носа или глаз, могут не рассасываться годами, превращаясь в гранулемы. Это усложняет работу пластического хирурга и может повлиять на результат операции.

Филлеры в нос

Инъекции в носовую область — это игра с огнём. Риск потери зрения или сложностей при ринопластике делает такие манипуляции крайне опасными.

Инъекции в молочные железы

Введение объемонаполняющих препаратов вместо пластики груди приводит к серьёзным осложнениям, включая некрозы и гранулемы.

Косметология и пластика: где грань

Косметология не убирает избыток тканей, а пластика — не улучшает состояние кожи.

Дерматологи и косметологи должны работать в тандеме, чтобы обеспечить безопасное и эффективное лечение.

Главное условие успешного результата — грамотное выполнение процедур на каждом этапе терапии.

Помните: избегать неквалифицированных специалистов — это не прихоть, а необходимость, которая помогает сохранить здоровье и внешний вид.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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