Вредные процедуры для кожи: остановись пока не поздно

Косметология — сфера, где профессионализм должен идти рука об руку с ответственностью. Однако не всегда процедуры проходят без последствий. Иногда вмешательства, выполненные без должного подхода, приводят к проблемам, которые вынуждают обращаться к дерматологам или даже лишают возможности провести пластическую операцию.
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Увеличение губ
Разберём, какие манипуляции могут нанести вред и усложнить дальнейшее лечение.
Что вызывает «кошмар» дерматологов
Лечение акне у неквалифицированных специалистов
Неправильный подход к лечению акне, включающий бесконечные чистки и мезотерапию (которые косметики-эстетисты вообще не имеют права проводить), часто приводит к рубцам постакне. Эти изменения почти невозможно полностью убрать. Безосновательное увлечение такими процедурами — не только ошибка, но и вредительство.
Неквалифицированное удаление новообразований
Некоторые косметологи удаляют новообразования, не проводя дерматоскопию и гистологию. Это может привести к пропуску онкологий, что ставит под угрозу здоровье пациента.
Плазмапен
Устройство, продающееся за копейки на маркетплейсах, наносит коже микроскопические ожоги. Но не ждите от него омоложения. В лучшем случае эффекта не будет, в худшем — ожоги и рубцы, которые сложно лечить.
Почему некоторые процедуры мешают пластике?
Неправильное введение филлеров
Филлеры, особенно в области носа или глаз, могут не рассасываться годами, превращаясь в гранулемы. Это усложняет работу пластического хирурга и может повлиять на результат операции.
Филлеры в нос
Инъекции в носовую область — это игра с огнём. Риск потери зрения или сложностей при ринопластике делает такие манипуляции крайне опасными.
Инъекции в молочные железы
Введение объемонаполняющих препаратов вместо пластики груди приводит к серьёзным осложнениям, включая некрозы и гранулемы.
Косметология и пластика: где грань
Косметология не убирает избыток тканей, а пластика — не улучшает состояние кожи.
Дерматологи и косметологи должны работать в тандеме, чтобы обеспечить безопасное и эффективное лечение.
Главное условие успешного результата — грамотное выполнение процедур на каждом этапе терапии.
Помните: избегать неквалифицированных специалистов — это не прихоть, а необходимость, которая помогает сохранить здоровье и внешний вид.
Уточнения
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.