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Маски, пилинги и массаж: спасение кожи после новогодних праздников

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — это не только радость и праздничная атмосфера, но и серьёзное испытание для нашей кожи. Сладости, недосыпы, жирные блюда и алкоголь могут быстро превратить лицо в зону бедствия. Как защитить кожу и восстановить её после «зажоров», чтобы остаться свежей и сияющей? Разбираемся вместе.

Уход за кожей
Фото: freepik
Уход за кожей

Какие продукты стоит ограничить на праздниках

Некоторые блюда на праздничном столе способны нанести коже настоящий удар. Вот основные кулинарные враги красоты:

  • Сладости и выпечка: Сахар усиливает выработку кожного сала, что приводит к воспалениям и забитым порам.
  • Жирные и жареные блюда: Эти продукты перегружают пищеварительную систему, что часто отражается на коже в виде акне.
  • Алкоголь: Спиртное обезвоживает организм, вызывает сухость кожи и усиливает воспаления.
  • Молочные продукты: У некоторых людей они провоцируют акне из-за аллергии или непереносимости.
  • Фастфуд и копчёности: Избыток соли и консервантов вызывает отёки и тусклый цвет лица.

Домашний уход за кожей в праздники

Когда поход к косметологу откладывается, домашний уход может стать спасением.

Увлажнение

  • Используйте увлажняющие маски, чтобы восстановить баланс кожи после застолий. Лучше наносить их вечером.

Энзимный пилинг

  • Мягко удаляет ороговевшие клетки и улучшает цвет лица. Проводите процедуру 1–2 раза в неделю.

Массаж лица

  • Лёгкие движения помогут снять отёки, улучшить кровообращение и вернуть коже свежесть.

Ежедневное очищение

  • Очищайте кожу дважды в день мягкими средствами и не забывайте смывать макияж перед сном.

Чего нельзя делать в уходе

  • Не давите прыщи: Это приводит к воспалениям и рубцам.
  • Избегайте спиртовых лосьонов: Они сушат кожу, заставляя её вырабатывать больше жира.
  • Не используйте жёсткие скрабы: Такие средства повреждают кожный барьер и провоцируют воспаления.

Как восстановить кожу после праздников

  • Комбинированная чистка лица: Поможет глубоко очистить поры и избавиться от загрязнений.
  • Курс пилингов: Снизит воспаления, выровняет тон кожи и улучшит её текстуру.
  • Массаж лица: Вернёт тонус, устранит отёки и подарит свежесть уже после первого сеанса.

Помните, красота кожи начинается изнутри: пейте больше воды, высыпайтесь и старайтесь не злоупотреблять вредными продуктами. Даже в праздники забота о себе должна оставаться в приоритете.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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