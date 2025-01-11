Маски, пилинги и массаж: спасение кожи после новогодних праздников

Новый год — это не только радость и праздничная атмосфера, но и серьёзное испытание для нашей кожи. Сладости, недосыпы, жирные блюда и алкоголь могут быстро превратить лицо в зону бедствия. Как защитить кожу и восстановить её после «зажоров», чтобы остаться свежей и сияющей? Разбираемся вместе.
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Уход за кожей
Какие продукты стоит ограничить на праздниках
Некоторые блюда на праздничном столе способны нанести коже настоящий удар. Вот основные кулинарные враги красоты:
Сладости и выпечка: Сахар усиливает выработку кожного сала, что приводит к воспалениям и забитым порам.
Жирные и жареные блюда: Эти продукты перегружают пищеварительную систему, что часто отражается на коже в виде акне.
Алкоголь: Спиртное обезвоживает организм, вызывает сухость кожи и усиливает воспаления.
Молочные продукты: У некоторых людей они провоцируют акне из-за аллергии или непереносимости.
Фастфуд и копчёности: Избыток соли и консервантов вызывает отёки и тусклый цвет лица.
Домашний уход за кожей в праздники
Когда поход к косметологу откладывается, домашний уход может стать спасением.
Увлажнение
Используйте увлажняющие маски, чтобы восстановить баланс кожи после застолий. Лучше наносить их вечером.
Энзимный пилинг
Мягко удаляет ороговевшие клетки и улучшает цвет лица. Проводите процедуру 1–2 раза в неделю.
Массаж лица
Лёгкие движения помогут снять отёки, улучшить кровообращение и вернуть коже свежесть.
Ежедневное очищение
Очищайте кожу дважды в день мягкими средствами и не забывайте смывать макияж перед сном.
Чего нельзя делать в уходе
Не давите прыщи: Это приводит к воспалениям и рубцам.
Избегайте спиртовых лосьонов: Они сушат кожу, заставляя её вырабатывать больше жира.
Не используйте жёсткие скрабы: Такие средства повреждают кожный барьер и провоцируют воспаления.
Как восстановить кожу после праздников
Комбинированная чистка лица: Поможет глубоко очистить поры и избавиться от загрязнений.
Курс пилингов: Снизит воспаления, выровняет тон кожи и улучшит её текстуру.
Массаж лица: Вернёт тонус, устранит отёки и подарит свежесть уже после первого сеанса.
Помните, красота кожи начинается изнутри: пейте больше воды, высыпайтесь и старайтесь не злоупотреблять вредными продуктами. Даже в праздники забота о себе должна оставаться в приоритете.
Уточнения
Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.