Маски, пилинги и массаж: спасение кожи после новогодних праздников

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый год — это не только радость и праздничная атмосфера, но и серьёзное испытание для нашей кожи. Сладости, недосыпы, жирные блюда и алкоголь могут быстро превратить лицо в зону бедствия. Как защитить кожу и восстановить её после «зажоров», чтобы остаться свежей и сияющей? Разбираемся вместе.

Фото: freepik Уход за кожей

Какие продукты стоит ограничить на праздниках

Некоторые блюда на праздничном столе способны нанести коже настоящий удар. Вот основные кулинарные враги красоты:

Сладости и выпечка : Сахар усиливает выработку кожного сала, что приводит к воспалениям и забитым порам.

: Сахар усиливает выработку кожного сала, что приводит к воспалениям и забитым порам. Жирные и жареные блюда : Эти продукты перегружают пищеварительную систему, что часто отражается на коже в виде акне.

: Эти продукты перегружают пищеварительную систему, что часто отражается на коже в виде акне. Алкоголь: Спиртное обезвоживает организм, вызывает сухость кожи и усиливает воспаления.

Спиртное обезвоживает организм, вызывает сухость кожи и усиливает воспаления. Молочные продукты: У некоторых людей они провоцируют акне из-за аллергии или непереносимости.

У некоторых людей они провоцируют акне из-за аллергии или непереносимости. Фастфуд и копчёности: Избыток соли и консервантов вызывает отёки и тусклый цвет лица.

Домашний уход за кожей в праздники

Когда поход к косметологу откладывается, домашний уход может стать спасением.

Увлажнение

Используйте увлажняющие маски, чтобы восстановить баланс кожи после застолий. Лучше наносить их вечером.

Энзимный пилинг

Мягко удаляет ороговевшие клетки и улучшает цвет лица. Проводите процедуру 1–2 раза в неделю.

Массаж лица

Лёгкие движения помогут снять отёки, улучшить кровообращение и вернуть коже свежесть.

Ежедневное очищение

Очищайте кожу дважды в день мягкими средствами и не забывайте смывать макияж перед сном.

Чего нельзя делать в уходе

Не давите прыщи: Это приводит к воспалениям и рубцам.

Это приводит к воспалениям и рубцам. Избегайте спиртовых лосьонов: Они сушат кожу, заставляя её вырабатывать больше жира.

Они сушат кожу, заставляя её вырабатывать больше жира. Не используйте жёсткие скрабы: Такие средства повреждают кожный барьер и провоцируют воспаления.

Как восстановить кожу после праздников

Комбинированная чистка лица: Поможет глубоко очистить поры и избавиться от загрязнений.

Поможет глубоко очистить поры и избавиться от загрязнений. Курс пилингов: Снизит воспаления, выровняет тон кожи и улучшит её текстуру.

Снизит воспаления, выровняет тон кожи и улучшит её текстуру. Массаж лица: Вернёт тонус, устранит отёки и подарит свежесть уже после первого сеанса.

Помните, красота кожи начинается изнутри: пейте больше воды, высыпайтесь и старайтесь не злоупотреблять вредными продуктами. Даже в праздники забота о себе должна оставаться в приоритете.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.