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SMAS-лифтинг: как вернуть молодость без швов и реабилитации

3:43
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Современная косметология предлагает эффективные методы омоложения без хирургического вмешательства. Один из них — SMAS-лифтинг, который помогает подтянуть кожу и вернуть ей молодость благодаря ультразвуковому воздействию. Давайте разберёмся, в чем его преимущества и кому он подойдёт.

Косметология
Фото: Косметология by freepik
Косметология

Что такое SMAS-лифтинг

SMAS — это специальный слой дермы, расположенный между мышцами и подкожно-жировой клетчаткой, где вырабатывается коллаген и эластин. Именно этот слой поддерживает кожу в тонусе и предотвращает появление морщин. С возрастом производство этих веществ уменьшается, что приводит к потере упругости. До появления ультразвукового SMAS-лифтинга воздействовать на этот слой можно было только хирургическим путем.

Сегодня ультразвук позволяет стимулировать выработку коллагена, не повреждая эпидермис. Это делает процедуру безопасной и эффективной.

Преимущества SMAS-лифтинга

  • Безопасность: Процедура не требует разрезов и не повреждает внешние ткани.
  • Короткий период восстановления: Уже на следующий день вы можете вернуться к привычному ритму жизни.
  • Долгосрочный эффект: Результаты сохраняются до нескольких лет благодаря активному обновлению коллагена.
  • Минимальные риски: Отсутствие инвазивности снижает вероятность осложнений.

Противопоказания

Несмотря на безопасность, SMAS-лифтинг подходит не всем. Его не проводят при:

  • Наличии металлических имплантов (за исключением зубных).
  • Беременности и лактации.
  • Аутоиммунных или онкологических заболеваниях.
  • Воспалительных процессах в организме.
  • Наличии рубцов в зоне воздействия.

Возможные риски и осложнения

При использовании некачественного оборудования или недостаточной квалификации специалиста могут возникнуть побочные эффекты:

  • Ожоги кожи: Требуют лечения и могут оставить следы.
  • Липоатрофия: Потеря жировой ткани, которая особенно заметна в зоне щек.
  • Болевой синдром: Может быть связан с чувствительными зонами, например, в области зубных имплантов.

Эффективность процедуры зависит от состояния кожи и возраста пациента. Например, при ярко выраженных возрастных изменениях SMAS-лифтинг может быть недостаточно действенным.

Альтернативы SMAS-лифтингу

Если ультразвуковая подтяжка не подходит, обратите внимание на нитевой лифтинг, полимолочные кислоты или другие коллагеностимулирующие препараты. Эти методы также позволяют добиться видимого омоложения.

Как выбрать клинику

Квалификация врача и качество оборудования имеют ключевое значение. Перед процедурой обязательно изучите отзывы, лицензии клиники и уточните, какое оборудование используется. Консультация с профессионалом поможет выбрать оптимальный метод омоложения и избежать неприятных последствий.

Идеальный возраст для SMAS-лифтинга

Процедура наиболее эффективна в возрасте от 35 до 50 лет, когда возрастные изменения заметны, но слой подкожно-жировой клетчатки ещё сохраняет достаточную плотность.

SMAS-лифтинг — это безопасный и эффективный способ омоложения кожи без операций. Однако важно взвесить все за и против, обсудить возможные риски с врачом и выбрать подходящий метод для своего типа кожи. Здоровье и красота всегда идут рука об руку!

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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