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От повседневного до вечернего: 5 идей как носить джинсовый комбинезон этой весной

3:51
Моя семья » Красота и стиль

Джинсовый комбинезон — это не только удобный, но и супермодный элемент гардероба, идеально подходящий для весеннего сезона. Сочетая в себе комфорт и стиль, он станет настоящим мастхэвом весны 2025 года. Узнай, как носить эту универсальную вещь и создавать образы, которые будут уместны в любой ситуации.

Девушка
Фото: freepik by diana-grytsku
Девушка

Белый верх и джинсовый низ — весенняя классика

Сочетание белой футболки, рубашки или блузки с джинсовым комбинезоном — беспроигрышный вариант. Это идеальный образ для прогулки, похода в кафе или даже офиса с нестрогим дресс-кодом.

  • Для расслабленного весеннего лука выбери белую футболку, добавь кеды и плетеную сумку.
  • Если хочется более утонченного стиля, надень белую рубашку и дополни образ лодочками или балетками.

Лайфхак: Подчеркни талию тонким ремнем и выбирай модели комбинезонов с завышенной талией — они визуально вытягивают фигуру.

Гранж и стиль 90-х

Для тех, кто обожает дух 90-х, джинсовый комбинезон станет настоящей находкой.

  • Сочетай его с черным топом или кроп-топом.
  • Добавь массивные ботинки, кожаную куртку и аксессуары в стиле гранж: чокеры или серьги-кольца.

Лайфхак: Чтобы создать баланс, выбирай комбинезоны с укороченными штанинами и обувь на массивной подошве.

Весенний соблазн: носим комбинезон на голое тело

Весна — лучшее время, чтобы смело экспериментировать.

  • Носи джинсовый комбинезон с кружевным топом или на голое тело (если позволяет погода).
  • Добавь тонкую блузку с декольте или шелковую рубашку.

Для завершения образа подойдут изящные туфли или босоножки. Это идеальный вариант для романтического вечера.

Лайфхак: В качестве аксессуара используй крупные серьги или длинную подвеску, чтобы акцентировать внимание на зоне декольте.

Возвращение 70-х: широкие брюки и платки

Эстетика 70-х вернулась на модный Олимп, и джинсовый комбинезон идеально вписывается в этот стиль.

  • Выбирай модели с расклешенными брючинами и добавляй к ним широкий пояс.
  • Заверши образ шелковым платком, очками-"стрекозами" и сандалиями на платформе.

Лайфхак: Для визуального удлинения ног выбирай комбинезоны с вертикальными полосками или с высокой посадкой.

Слои для переменчивой весенней погоды

Весна может быть капризной, поэтому многослойность — лучший выбор.

  • Надень под комбинезон водолазку или тонкий свитер.
  • Для прохладного утра добавь объемный кардиган или легкую куртку.

Лайфхак: Если прохладно, сочетай комбинезон с длинным плащом и грубыми ботинками. Это не только практично, но и стильно.

Советы по стилизации джинсового комбинезона весной

  • Тотал деним: Надень джинсовую куртку поверх комбинезона для создания модного комплекта.
  • Яркие акценты: Используй шарфы, сумки или обувь насыщенных оттенков, чтобы сделать образ весенним.
  • Ремень на талии: Меняй ремни в зависимости от настроения и создавай новые акценты.
  • Подвороты: Подверни штанины для расслабленного весеннего стиля.
  • Минимализм: Иногда достаточно простой футболки и белых кедов, чтобы выглядеть свежо и модно.

Коротко о главном

Джинсовый комбинезон — универсальный элемент весеннего гардероба. Сочетай его с белым верхом, аксессуарами в стиле 90-х или многослойными элементами, чтобы создать стильный образ для любого случая.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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