Стильная весна: главные акценты в верхней одежде

Весна уже на пороге, и пора обновлять гардероб! Куртки — незаменимая часть стильного образа в переменчивую весеннюю погоду. От легких кожаных моделей до уютных бомберов — весенние тренды 2025 года предлагают огромный выбор для каждого случая.
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Девушка
Кожаные куртки: классика на новый лад
Оверсайз — главная тенденция весны Весной 2025 года объемные кожаные куртки продолжают быть на пике популярности. Выбирай модели с широкими плечами и длинными рукавами. Носи их с легкими платьями, воздушными юбками или классическими джинсами.
Карамельные оттенки
На смену мрачным зимним цветам приходят светлые и теплые тона: карамель, кофе с молоком, кремовый. Такие оттенки добавят образу свежести и нежности, особенно в сочетании с пастельными брюками или летящими юбками.
Пояс — акцент на талии
Кожаные куртки с поясом идеальны для создания женственного весеннего образа. Экспериментируй с завязыванием: туго подчеркни талию для строгого лука или оставь пояс свободно свисать для расслабленного стиля.
Текстурные модели
Куртки с эффектом крокодиловой или змеиной кожи — весенний must-have. Сочетай их с минималистичными вещами, чтобы куртка стала главным акцентом образа.
Бомберы: стильный уют для прохладных дней
Карманы и практичность
Бомберы с большими карманами не только удобны, но и выглядят стильно. Носи их с легкими брюками, джинсами или юбками, добавляя весенние аксессуары.
Весенние оттенки
Тренд на сложные цвета сохраняется: мягкий хаки, пудровый розовый, небесно-голубой. Такие оттенки прекрасно подчеркивают весеннее настроение и освежают образ.
Колледж-стиль
Бомберы в университетском стиле продолжают быть актуальными. Добавь джинсы, платье-рубашку или даже леггинсы, чтобы создать стильный и непринужденный лук.
Другие весенние фавориты
Дутый жилет
Идеальное решение для теплой весенней погоды. Надень его поверх легкого свитера или рубашки. Это универсальный вариант для прогулок в парке или активного дня в городе.
Рабочая куртка
Стеганые модели в стиле "grandpa core" набирают популярность. Весной их легко сочетать с шелковыми юбками, платьями миди или джинсами. Такой лук смотрится свежо и нестандартно.
Легкие "не-пуховики"
Для прохладных весенних вечеров подойдут легкие куртки без капюшона. Сочетай их с любыми вещами: от платьев до кэжуал брюк.
Весна в тренде: как носить модные куртки
Сочетай текстуры и слои
Весна — лучшее время для экспериментов с многослойностью. Примерь кожанку с хлопковым платьем или бомбер с шифоновым топом.
Добавляй яркие акценты
Цветовые блоки и аксессуары могут полностью преобразить образ. Добавь яркий шарф, массивную брошку или сумку необычного цвета.
Игра с силуэтами
Весной экспериментируй с пропорциями: объемные куртки носи с облегающими платьями, а приталенные модели — с широкими брюками.
Коротко о главном
Весна 2025 года принесла в моду легкость, уют и яркие акценты. Куртки остаются важной частью гардероба, помогая создавать стильные и практичные образы для переменчивой весенней погоды.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.