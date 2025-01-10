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Стильная весна: главные акценты в верхней одежде

3:43
Моя семья » Красота и стиль

Весна уже на пороге, и пора обновлять гардероб! Куртки — незаменимая часть стильного образа в переменчивую весеннюю погоду. От легких кожаных моделей до уютных бомберов — весенние тренды 2025 года предлагают огромный выбор для каждого случая.

Девушка
Фото: freepik by senivpetro
Девушка

Кожаные куртки: классика на новый лад

Оверсайз — главная тенденция весны
Весной 2025 года объемные кожаные куртки продолжают быть на пике популярности. Выбирай модели с широкими плечами и длинными рукавами. Носи их с легкими платьями, воздушными юбками или классическими джинсами.

Карамельные оттенки

  • На смену мрачным зимним цветам приходят светлые и теплые тона: карамель, кофе с молоком, кремовый. Такие оттенки добавят образу свежести и нежности, особенно в сочетании с пастельными брюками или летящими юбками.

Пояс — акцент на талии

  • Кожаные куртки с поясом идеальны для создания женственного весеннего образа. Экспериментируй с завязыванием: туго подчеркни талию для строгого лука или оставь пояс свободно свисать для расслабленного стиля.

Текстурные модели

  • Куртки с эффектом крокодиловой или змеиной кожи — весенний must-have. Сочетай их с минималистичными вещами, чтобы куртка стала главным акцентом образа.

Бомберы: стильный уют для прохладных дней

Карманы и практичность

  • Бомберы с большими карманами не только удобны, но и выглядят стильно. Носи их с легкими брюками, джинсами или юбками, добавляя весенние аксессуары.

Весенние оттенки

  • Тренд на сложные цвета сохраняется: мягкий хаки, пудровый розовый, небесно-голубой. Такие оттенки прекрасно подчеркивают весеннее настроение и освежают образ.

Колледж-стиль

  • Бомберы в университетском стиле продолжают быть актуальными. Добавь джинсы, платье-рубашку или даже леггинсы, чтобы создать стильный и непринужденный лук.

Другие весенние фавориты

Дутый жилет

  • Идеальное решение для теплой весенней погоды. Надень его поверх легкого свитера или рубашки. Это универсальный вариант для прогулок в парке или активного дня в городе.

Рабочая куртка

  • Стеганые модели в стиле "grandpa core" набирают популярность. Весной их легко сочетать с шелковыми юбками, платьями миди или джинсами. Такой лук смотрится свежо и нестандартно.

Легкие "не-пуховики"

  • Для прохладных весенних вечеров подойдут легкие куртки без капюшона. Сочетай их с любыми вещами: от платьев до кэжуал брюк.

Весна в тренде: как носить модные куртки

Сочетай текстуры и слои

  • Весна — лучшее время для экспериментов с многослойностью. Примерь кожанку с хлопковым платьем или бомбер с шифоновым топом.

Добавляй яркие акценты

  • Цветовые блоки и аксессуары могут полностью преобразить образ. Добавь яркий шарф, массивную брошку или сумку необычного цвета.

Игра с силуэтами

  • Весной экспериментируй с пропорциями: объемные куртки носи с облегающими платьями, а приталенные модели — с широкими брюками.

Коротко о главном

Весна 2025 года принесла в моду легкость, уют и яркие акценты. Куртки остаются важной частью гардероба, помогая создавать стильные и практичные образы для переменчивой весенней погоды.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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