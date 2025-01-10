Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоит ли пить молоко при бронхите?
Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери
Хотите железные предплечья? Начните с этого упражнения
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета
Окно с секретом: как использовать аптечное средство для экономии на отоплении

8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Каток — это не только место для веселья, но и отличная возможность продемонстрировать стильный зимний образ. Выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно можно, если правильно выбрать одежду. Давайте разберем 8 идей, которые помогут стать королевой льда.

Ледовый каток
Фото: freepik by senivpetro
Ледовый каток

Юбка и шубка

  • Думаете, юбка на катке — это безумие? Напрасно! Теплая юбка миди из плотной ткани, например, шерсти или твида, в сочетании с объемной шубкой из экомеха создают образ, который привлекает взгляды.

Совет: выберите юбку с высокой талией, дополните колготками или термобельем. Завершат образ кожаные перчатки и сумочка-кроссбоди.

Меховые наушники

  • Меховые наушники — стильный и практичный аксессуар. Белоснежные модели отлично смотрятся с укороченным пуховиком оверсайз и облегающими термоджеггинсами. Дополните образ шарфом крупной вязки и легким макияжем: румяные щеки и блеск на губах создадут эффектный зимний вид.

В стиле "олд мани"

  • Монохромные образы в бежевой палитре — тренд зимы 2025. Кэмел, молочный, песочный и мокко отлично сочетаются между собой. Сочетайте свитер, узкие брюки и длинное пальто или пуховик. Завершат лук кремовый берет и перчатки из мягкой кожи.

Розовые акценты

  • Розовый цвет способен добавить свежести даже в зимний гардероб. Выберите базовый костюм нейтрального цвета и дополните его пушистым розовым свитером, шапкой-бини или шарфом с розовыми акцентами. Приглушенные оттенки, такие как пудровый или чайная роза, отлично гармонируют с серым и бежевым.

Скандинавский свитер

  • Свитер с норвежским орнаментом — неизменный фаворит зимы. Комбинируйте его с плотными джинсами или леггинсами и коротким пуховиком. Дополните образ массивными ботинками и вместительной сумкой, куда поместится термос с горячим чаем.

Голубой + металлик

  • Сочетание голубого и металлического блеска выглядит современно и празднично. Попробуйте серебристую куртку с голубыми аксессуарами или, наоборот, голубой пуховик с брюками с металлическим напылением. Пусть блеск будет деликатным, чтобы не перегружать образ.

В серых тонах

  • Серый цвет — идеальный выбор для тех, кто ценит сдержанную элегантность. Составьте образ из разных оттенков серого: графитовые брюки, светлый свитер и темное пальто или пуховик. Яркий акцент, например, красная шапка или шарф, добавит живости.

Черный total look

  • Черный — беспроигрышный вариант для катка. Комбинезон из современных материалов или комплект из узких брюк и укороченного пуховика выглядит стильно и стройнит. Добавьте кожаные или стеганые элементы, чтобы сделать образ более фактурным.

Итог

Каток — это отличная возможность показать себя не только в умении кататься, но и в стиле. Подбирайте образы, которые подчеркивают вашу индивидуальность и согревают в зимнюю погоду.

Уточнения

Каток — ровная ледяная поверхность для катания на коньках или санках.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Советы от опытных водителей: как простая вещь могла продлить жизнь вашему двигателю
Авто
Советы от опытных водителей: как простая вещь могла продлить жизнь вашему двигателю Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета
Окно с секретом: как использовать аптечное средство для экономии на отоплении
Как выбрать надежный автомобиль: пять шагов, которые сэкономят ваши деньги
8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком
Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику
Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки
Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.