8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком

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Каток — это не только место для веселья, но и отличная возможность продемонстрировать стильный зимний образ. Выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно можно, если правильно выбрать одежду. Давайте разберем 8 идей, которые помогут стать королевой льда.

Фото: freepik by senivpetro Ледовый каток

Юбка и шубка

Думаете, юбка на катке — это безумие? Напрасно! Теплая юбка миди из плотной ткани, например, шерсти или твида, в сочетании с объемной шубкой из экомеха создают образ, который привлекает взгляды.

Совет: выберите юбку с высокой талией, дополните колготками или термобельем. Завершат образ кожаные перчатки и сумочка-кроссбоди.

Меховые наушники

Меховые наушники — стильный и практичный аксессуар. Белоснежные модели отлично смотрятся с укороченным пуховиком оверсайз и облегающими термоджеггинсами. Дополните образ шарфом крупной вязки и легким макияжем: румяные щеки и блеск на губах создадут эффектный зимний вид.

В стиле "олд мани"

Монохромные образы в бежевой палитре — тренд зимы 2025. Кэмел, молочный, песочный и мокко отлично сочетаются между собой. Сочетайте свитер, узкие брюки и длинное пальто или пуховик. Завершат лук кремовый берет и перчатки из мягкой кожи.

Розовые акценты

Розовый цвет способен добавить свежести даже в зимний гардероб. Выберите базовый костюм нейтрального цвета и дополните его пушистым розовым свитером, шапкой-бини или шарфом с розовыми акцентами. Приглушенные оттенки, такие как пудровый или чайная роза, отлично гармонируют с серым и бежевым.

Скандинавский свитер

Свитер с норвежским орнаментом — неизменный фаворит зимы. Комбинируйте его с плотными джинсами или леггинсами и коротким пуховиком. Дополните образ массивными ботинками и вместительной сумкой, куда поместится термос с горячим чаем.

Голубой + металлик

Сочетание голубого и металлического блеска выглядит современно и празднично. Попробуйте серебристую куртку с голубыми аксессуарами или, наоборот, голубой пуховик с брюками с металлическим напылением. Пусть блеск будет деликатным, чтобы не перегружать образ.

В серых тонах

Серый цвет — идеальный выбор для тех, кто ценит сдержанную элегантность. Составьте образ из разных оттенков серого: графитовые брюки, светлый свитер и темное пальто или пуховик. Яркий акцент, например, красная шапка или шарф, добавит живости.

Черный total look

Черный — беспроигрышный вариант для катка. Комбинезон из современных материалов или комплект из узких брюк и укороченного пуховика выглядит стильно и стройнит. Добавьте кожаные или стеганые элементы, чтобы сделать образ более фактурным.

Итог

Каток — это отличная возможность показать себя не только в умении кататься, но и в стиле. Подбирайте образы, которые подчеркивают вашу индивидуальность и согревают в зимнюю погоду.

Уточнения

Каток — ровная ледяная поверхность для катания на коньках или санках.



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