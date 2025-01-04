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Эффективные способы похудеть, не чувствуя себя голодным

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Думаете, что для похудения нужно забыть о вкусной еде и быть вечно голодным? А вот и нет! Существует несколько простых, но очень эффективных способов сбросить лишние килограммы, не отказываясь от любимых блюд. Эти секреты — не магия, а наука! Фитнес-тренер Наталья Романова, которая помогает своим клиентам достигать идеальной фигуры уже 17 лет, делится несколькими неожиданными, но проверенными методами.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Умный размер порций

Революционный совет — уменьшите не порции, а размер тарелки. Маленькая тарелка создает иллюзию, что еды больше, чем есть на самом деле, и вы не почувствуете себя обделенным. Но важно не забывать:

"На маленькой тарелке не стоит ставить целую пирамиду из пельменей, — говорит Наталья. — Модерация — это главный принцип".

Наслаждайтесь едой, но в меньших количествах, чтобы не перегрузить организм.

Тщательное пережевывание

Еще один важный совет — ешьте медленно и тщательно пережевывайте пищу. Постарайтесь считать каждый укус: не меньше 20 раз перед тем, как проглотить. Это дает мозгу время зарегистрировать, что вы насытились. Наталья объясняет:

"Это как замедленный режим в кино — вы дольше наслаждаетесь едой и не переедаете".

И еще один трюк: кладите вилку на стол между укусами — так вы не будете торопиться и сможете насладиться каждым моментом.

Вода — ваш лучший друг

Вода играет ключевую роль в контроле аппетита. Напоминаем: стакан воды за 30 минут до еды поможет уменьшить чувство голода и улучшить переваривание пищи. А если вам кажется, что вы хотите перекусить, попробуйте сначала выпить воды — возможно, ваш желудок просто просит увлажнения.

"Питьевой режим помогает контролировать аппетит и поддерживает метаболизм на высоком уровне", — утверждает Наталья.

Малая физическая активность

Не обязательно тратить час на спорт в тренажерном зале. Добавьте физическую активность в повседневные дела: пользуйтесь лестницей вместо лифта, выходите на одну остановку раньше, делайте утреннюю зарядку. Эти небольшие изменения легко укладываются в распорядок дня и суммируются в значительный результат.

Сон и фигура

Недосып — главный враг стройной фигуры. Качественный сон помогает регулировать гормоны, которые контролируют аппетит. Наталья советует:

"Ваши мечты о красивой фигуре начинаются с правильного режима сна".

Обеспечьте себе здоровый отдых: хороший матрас, правильная подушка и режим сна помогут в борьбе с лишними килограммами.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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