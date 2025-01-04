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Секреты очищения кожи, о которых вы не знали

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — это не просто процесс снятия макияжа и умывания. За этим стоит гораздо больше, и если подходить к вопросу с вниманием и терпением, можно добиться по-настоящему здоровой и сияющей кожи. Косметолог Лиана Давыдова, с 12-летним опытом, делится неожиданными, но эффективными методами ухода, которые стоит включить в свою рутину.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Двойное очищение: почему оно работает

Двойное очищение — это как смотреть два эпизода сериала подряд: один раз не остановишься! Сначала удаляем макияж и загрязнения с помощью масла или гидрофильного геля, затем — очищаем кожу до абсолютной чистоты с помощью пенки или геля. Этот подход гарантирует, что кожа не останется с остаточными загрязнениями, которые могут привести к проблемам. Лиана подчеркивает: "Один этап не даст такого эффекта, как два".

Паровая терапия: мини-медитация для лица

Немного пара для лица — это как пяти-минутная медитация для вашего мозга. Пар открывает поры, очищает их и делает кожу более гладкой и живой. Но будьте осторожны: не стоит слишком долго сидеть над паром, иначе можно получить не свежую кожу, а ожог. Лиана рекомендует проводить процедуру сразу после снятия макияжа, а также добавить в воду травы, такие как мята или ромашка, для дополнительного эффекта. Главное — не перегреть воду!

Ферменты: секрет мягкого очищения

Папаин и бромелайн — это те самые "волшебники", которые помогают растворить ороговевшие клетки, не повреждая живые ткани. В отличие от кислот, ферменты не вызывают раздражений, но при регулярном применении кожа заметно обновляется.

Лиана предупреждает:

"Не стоит делать домашние маски с фруктами. Эффект от таких процедур будет скорее кулинарным, чем косметическим".

Выбирайте ферментные маски для более деликатного очищения.

Полотенце — не лучший друг лица

Когда вы трете лицо махровым полотенцем, кожа теряет влагу и становится уязвимой. Лучше отказаться от агрессивного воздействия и использовать мягкие одноразовые салфетки или ватные диски. Кожа нуждается в деликатном подходе, а не в грубом "втирании". Так вы сохранили её увлажнённость и предотвратите появление раздражений.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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