4 ошибки в макияже, которые старят вас на 5 лет

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что повседневный макияж — это нечто простое, с чем легко справится каждая. Однако даже в самых привычных процедурах можно допустить ошибки, которые не только не улучшат внешний вид, но и придадут вам лишний возраст. Визажист Дарья Антипенко поделилась секретами, как избежать этих ловушек и сохранить молодость.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

1. Истонченные брови

Тонкие брови — это один из самых распространенных трендов, который оказался не таким уж и универсальным.

"Да, многое зависит от вашего стиля, но тонкие брови почти всегда утяжеляют лицо, даже если вы не страдаете от лишнего веса", — отмечает Дарья.

Особенно важно обратить внимание на форму бровей женщинам старше 50 лет. С возрастом их оттенок тускнеет, а сами волоски становятся жестче, что требует более тщательного ухода. Лучше всего обратиться к специалисту, который подберет идеальную форму для вашего лица и порекомендует, как поддерживать их здоровье.

2. Нижняя подводка

Многие думают, что подчеркнув нижнее веко, они сделают взгляд более выразительным. Однако это не всегда так.

"Вы не только привлекаете внимание к зоне под глазами, но и визуально уменьшаете глаза", — предупреждает визажист.

Поэтому нижнюю подводку лучше использовать очень аккуратно или совсем отказаться от нее. Для выделения глаз лучше использовать более мягкие методы, например, темный карандаш или тени на верхнем веке.

3. Темные румяна под скулами

Зимой многие женщины любят заменять легкие розовые румяна на более насыщенные оттенки, чтобы создать эффект контуринга. Однако это может быть ошибкой.

"Румяна должны быть светлыми и подходить вашему тону кожи. Темные румяна под скулами — это не скульптор, а нездоровая розовинка на лице", — поясняет Дарья.

Тень можно создавать только скульптором, а румяна должны быть нанесены в верхнюю часть щек, чтобы придать лицу свежесть и молодость.

4. Плотный консилер

Ошибки при выборе консилера могут сильно изменить результат макияжа. Например, слишком светлый консилер под глазами создаст резкие белые пятна, которые акцентируют внимание на морщинах и впадинах.

"Лучше выбрать консилер, который не будет слишком светлым и плотным. Он должен быть в тон коже и не скатываться", — советует визажист.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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