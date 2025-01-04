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5 незаметных шагов, чтобы вернуть волосам шелковистость

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Волосы — это не только украшение, но и гордость, особенно если они гладкие, блестящие и струятся как шелк. Как же вернуть их здоровье и красоту? Секретами ухода поделилась стилист-колорист Юлия Никифорова.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

1. Очищение волос

Первый и важнейший этап ухода — это правильное очищение.

«При мытье волос важно использовать теплую или прохладную воду. Массаж головы во время мытья стимулирует кровоток, а это означает, что волосы будут получать все необходимые питательные вещества для роста», — объясняет Юлия.

Но не только температура воды играет роль. Важно, какие средства вы используете для очищения. Шампуни, гели и даже очищающие кремы — все это влияет на состояние волос.

«Гель для душа может быть слишком агрессивным для волос, особенно если в его составе высокое содержание щелочи. Это приводит к сухости, зуду и тусклым волосам», — предупреждает стилист.

Если волосы окрашены, лучше выбирать шампуни, предназначенные для восстановления цвета. Это поможет продлить стойкость оттенка и придаст волосам блеск.

2. Уход за длиной

Кондиционеры и бальзамы — это незаменимые средства для укладки волос. Они помогают распутывать локоны и делают их более гладкими. Юлия рекомендует наносить кондиционер после каждого мытья. Для восстановления и питания волос, особенно если они сильно повреждены, маски — это то, что нужно. Применять их следует хотя бы раз в неделю.

«Если вы используете маску, то кондиционер можно не применять», — говорит она.

3. Маски в бане или хаммаме

Хотите усилить эффект от маски? Тогда попробуйте наносить ее в бане или хаммаме, где высокая температура значительно усиливает воздействие средства. Маска проникнет глубже, и результат будет заметен гораздо быстрее.

4. Двойное нанесение маски

Если ваши волосы особенно сухие, нанесите маску дважды — это даст более выраженный эффект. Маски не только питают волосы, но и восстанавливают их по всей длине.

5. Легкость расчесывания

После мытья волос, чтобы избежать повреждений, используйте спреи для легкого расчесывания.

«Спреи нужно наносить на влажные волосы сразу после полотенца, чтобы они не ломались», — советует Юлия.

6. Термозащита — обязательна

Если вы используете фен или плойку, термозащита — это не роскошь, а необходимость. Она предотвратит ломкость, сухость и появление секущихся кончиков. Также стоит обратить внимание на средства с UV-защитой, так как солнечные лучи тоже могут способствовать сухости волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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