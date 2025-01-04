5 незаметных шагов, чтобы вернуть волосам шелковистость

Волосы — это не только украшение, но и гордость, особенно если они гладкие, блестящие и струятся как шелк. Как же вернуть их здоровье и красоту? Секретами ухода поделилась стилист-колорист Юлия Никифорова.
Первый и важнейший этап ухода — это правильное очищение.
«При мытье волос важно использовать теплую или прохладную воду. Массаж головы во время мытья стимулирует кровоток, а это означает, что волосы будут получать все необходимые питательные вещества для роста», — объясняет Юлия.
Но не только температура воды играет роль. Важно, какие средства вы используете для очищения. Шампуни, гели и даже очищающие кремы — все это влияет на состояние волос.
«Гель для душа может быть слишком агрессивным для волос, особенно если в его составе высокое содержание щелочи. Это приводит к сухости, зуду и тусклым волосам», — предупреждает стилист.
Если волосы окрашены, лучше выбирать шампуни, предназначенные для восстановления цвета. Это поможет продлить стойкость оттенка и придаст волосам блеск.
Кондиционеры и бальзамы — это незаменимые средства для укладки волос. Они помогают распутывать локоны и делают их более гладкими. Юлия рекомендует наносить кондиционер после каждого мытья. Для восстановления и питания волос, особенно если они сильно повреждены, маски — это то, что нужно. Применять их следует хотя бы раз в неделю.
«Если вы используете маску, то кондиционер можно не применять», — говорит она.
Хотите усилить эффект от маски? Тогда попробуйте наносить ее в бане или хаммаме, где высокая температура значительно усиливает воздействие средства. Маска проникнет глубже, и результат будет заметен гораздо быстрее.
Если ваши волосы особенно сухие, нанесите маску дважды — это даст более выраженный эффект. Маски не только питают волосы, но и восстанавливают их по всей длине.
После мытья волос, чтобы избежать повреждений, используйте спреи для легкого расчесывания.
«Спреи нужно наносить на влажные волосы сразу после полотенца, чтобы они не ломались», — советует Юлия.
Если вы используете фен или плойку, термозащита — это не роскошь, а необходимость. Она предотвратит ломкость, сухость и появление секущихся кончиков. Также стоит обратить внимание на средства с UV-защитой, так как солнечные лучи тоже могут способствовать сухости волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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