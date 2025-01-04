10 вещей, которые нужно немедленно убрать из гардероба в 2025 году

Мир моды постоянно меняется, и вещи, которые вчера были на пике популярности, сегодня могут выглядеть устаревшими. Если вы хотите оставаться стильными и актуальными, пришло время пересмотреть свой гардероб. Расскажем, от каких предметов одежды и аксессуаров нужно избавиться в этом году.
Раньше футболки и худи с громкими логотипами были повсюду. Сегодня же в моде минимализм и нейтральные дизайны, подчеркивающие индивидуальность, а не бренды.
Обтягивающие джинсы перестали быть фаворитами. В тренде свободные фасоны — от клёша до расслабленных прямых моделей, которые обеспечивают комфорт и стиль.
Дешевые материалы, такие как искусственная замша, теряют свою актуальность. Сегодня предпочтение отдается качественным тканям и экологичным материалам.
Бархатные текстуры, которые когда-то ассоциировались с роскошью, стали выглядеть устаревшими. Лёгкие и воздушные ткани стали новой нормой.
Период неоновой популярности завершён. Вместо него дизайнеры предлагают естественные тона — от пастельных до землистых оттенков.
Огромные пряжки уже не в тренде. В моде элегантные ремни с тонкими и лаконичными деталями.
Тренд 2010-х окончательно сошёл на нет. Их место заняли изысканные цепочки и минималистичные украшения.
Бесформенные большие сумки заменили структурированные модели — аккуратные и стильные, подходящие для любого случая.
Громоздкие кроссовки уступили место утончённым и минималистичным моделям, которые выглядят универсально.
Одежда в стиле оверсайз, лишённая акцентов, теряет популярность. Сейчас актуальны силуэты, которые подчеркивают пропорции фигуры.
Избавившись от этих анти-трендов, вы сможете создать стильный гардероб, который будет соответствовать требованиям времени. Экспериментируйте и ищите свои модные решения!
Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.
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