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10 вещей, которые нужно немедленно убрать из гардероба в 2025 году

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Мир моды постоянно меняется, и вещи, которые вчера были на пике популярности, сегодня могут выглядеть устаревшими. Если вы хотите оставаться стильными и актуальными, пришло время пересмотреть свой гардероб. Расскажем, от каких предметов одежды и аксессуаров нужно избавиться в этом году.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

1. Одежда с крупными логотипами

Раньше футболки и худи с громкими логотипами были повсюду. Сегодня же в моде минимализм и нейтральные дизайны, подчеркивающие индивидуальность, а не бренды.

2. Скинни-джинсы

Обтягивающие джинсы перестали быть фаворитами. В тренде свободные фасоны — от клёша до расслабленных прямых моделей, которые обеспечивают комфорт и стиль.

3. Искусственная замша

Дешевые материалы, такие как искусственная замша, теряют свою актуальность. Сегодня предпочтение отдается качественным тканям и экологичным материалам.

4. Бархатные платья

Бархатные текстуры, которые когда-то ассоциировались с роскошью, стали выглядеть устаревшими. Лёгкие и воздушные ткани стали новой нормой.

5. Яркие неоновые цвета

Период неоновой популярности завершён. Вместо него дизайнеры предлагают естественные тона — от пастельных до землистых оттенков.

6. Ремни с массивными пряжками

Огромные пряжки уже не в тренде. В моде элегантные ремни с тонкими и лаконичными деталями.

7. Чокеры

Тренд 2010-х окончательно сошёл на нет. Их место заняли изысканные цепочки и минималистичные украшения.

8. Объёмные сумки-мешки

Бесформенные большие сумки заменили структурированные модели — аккуратные и стильные, подходящие для любого случая.

9. Кроссовки на платформе

Громоздкие кроссовки уступили место утончённым и минималистичным моделям, которые выглядят универсально.

10. Бесформенный оверсайз

Одежда в стиле оверсайз, лишённая акцентов, теряет популярность. Сейчас актуальны силуэты, которые подчеркивают пропорции фигуры.

Избавившись от этих анти-трендов, вы сможете создать стильный гардероб, который будет соответствовать требованиям времени. Экспериментируйте и ищите свои модные решения!

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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