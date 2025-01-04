Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей

Знаменитости всегда выглядят безупречно, даже вне камер. Но что помогает им поддерживать сияющую кожу без вмешательства графических редакторов? Секрет прост: они следуют уникальным бьюти-хитростям, которые доступны каждому.
Многие звезды, включая Ким Кардашьян, практикуют двойное очищение. Этот метод включает использование масляного средства для удаления макияжа и гелевого или пенящегося очищающего средства для глубокой чистки пор.
Кейт Бланшетт предпочитает утренний массаж лица кубиками льда. Этот метод снимает отёки, стимулирует кровообращение и делает кожу более упругой.
Дженнифер Лопес регулярно использует тканевые маски с гиалуроновой кислотой и витамином С. Такой уход обеспечивает глубокое увлажнение и придаёт коже здоровое сияние.
Безупречная кожа Джессики Альбы — результат постоянного использования SPF. Звезда наносит солнцезащитный крем каждый день, даже в облачную погоду.
Секрет Гвинет Пэлтроу в употреблении большого количества овощей, ягод и зелёного чая. Антиоксиданты из пищи защищают кожу от старения и поддерживают её свежесть.
Звёзды, такие как Зендея, выбирают лёгкий макияж и позволяют коже отдыхать от тяжёлых текстур.
Миофасциальный массаж, как у Кары Делевинь, помогает подтянуть кожу и снять мышечное напряжение.
Звёздные секреты ухода — это не только дорогостоящие процедуры, но и простые шаги, которые можно включить в повседневную рутину.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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