Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей

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Знаменитости всегда выглядят безупречно, даже вне камер. Но что помогает им поддерживать сияющую кожу без вмешательства графических редакторов? Секрет прост: они следуют уникальным бьюти-хитростям, которые доступны каждому.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка

1. Двойное очищение

Многие звезды, включая Ким Кардашьян, практикуют двойное очищение. Этот метод включает использование масляного средства для удаления макияжа и гелевого или пенящегося очищающего средства для глубокой чистки пор.

2. Ледяной массаж

Кейт Бланшетт предпочитает утренний массаж лица кубиками льда. Этот метод снимает отёки, стимулирует кровообращение и делает кожу более упругой.

3. Профессиональные маски в домашних условиях

Дженнифер Лопес регулярно использует тканевые маски с гиалуроновой кислотой и витамином С. Такой уход обеспечивает глубокое увлажнение и придаёт коже здоровое сияние.

4. Защита от солнца

Безупречная кожа Джессики Альбы — результат постоянного использования SPF. Звезда наносит солнцезащитный крем каждый день, даже в облачную погоду.

5. Здоровое питание

Секрет Гвинет Пэлтроу в употреблении большого количества овощей, ягод и зелёного чая. Антиоксиданты из пищи защищают кожу от старения и поддерживают её свежесть.

6. Отказ от агрессивного макияжа

Звёзды, такие как Зендея, выбирают лёгкий макияж и позволяют коже отдыхать от тяжёлых текстур.

7. Регулярные массажи и упражнения

Миофасциальный массаж, как у Кары Делевинь, помогает подтянуть кожу и снять мышечное напряжение.

Звёздные секреты ухода — это не только дорогостоящие процедуры, но и простые шаги, которые можно включить в повседневную рутину.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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