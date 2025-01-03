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Пять способов навсегда избавиться от чёрных точек на лице

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Чёрные точки — одна из самых распространённых проблем кожи, которая появляется из-за забитых пор. Многие считают их нормой, но избавиться от них можно, если правильно подойти к уходу. Представляем пять проверенных методов, которые помогут вам избавиться от чёрных точек и вернуть коже чистоту и сияние.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

1. Регулярное очищение

Основной причиной появления чёрных точек является загрязнение и излишки жира, забивающие поры. Регулярное очищение с использованием мягких средств, например, пенок или гелей с салициловой кислотой, поможет поддерживать поры чистыми и предотвратить их засорение.

2. Эксперты рекомендуют использовать кислотные пилинги

Пилинги с гликолевой или салициловой кислотой помогают растворить загрязнения в порах и ускоряют обновление клеток кожи. Регулярное использование таких средств помогает предотвратить повторное появление чёрных точек.

3. Маски с углём

Маски с активированным углем или глиной глубоко очищают поры, вытягивая загрязнения. Эти маски также помогают уменьшить жирность кожи и сделать её матовой.

4. Применение ретиноидов

Ретиноиды, такие как ретинол, помогают ускорить обновление клеток и предотвращают закупорку пор. Они могут быть использованы в качестве средства против чёрных точек и других проблем с кожей.

5. Скрабы с натуральными абразивами

Скрабы с натуральными частицами, такими как сахар или кофейная гуща, помогают очистить кожу от омертвевших клеток и стимулируют обновление клеток.

Для того чтобы избавиться от чёрных точек навсегда, важно не только использовать эти методы, но и регулярно следить за состоянием кожи, обеспечивая ей должный уход.

Уточнения

Комедон — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе. Комедоны бывают закрытыми (белые угри) и открытыми (чёрные угри).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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