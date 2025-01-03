Чёрные точки — одна из самых распространённых проблем кожи, которая появляется из-за забитых пор. Многие считают их нормой, но избавиться от них можно, если правильно подойти к уходу. Представляем пять проверенных методов, которые помогут вам избавиться от чёрных точек и вернуть коже чистоту и сияние.
Основной причиной появления чёрных точек является загрязнение и излишки жира, забивающие поры. Регулярное очищение с использованием мягких средств, например, пенок или гелей с салициловой кислотой, поможет поддерживать поры чистыми и предотвратить их засорение.
Пилинги с гликолевой или салициловой кислотой помогают растворить загрязнения в порах и ускоряют обновление клеток кожи. Регулярное использование таких средств помогает предотвратить повторное появление чёрных точек.
Маски с активированным углем или глиной глубоко очищают поры, вытягивая загрязнения. Эти маски также помогают уменьшить жирность кожи и сделать её матовой.
Ретиноиды, такие как ретинол, помогают ускорить обновление клеток и предотвращают закупорку пор. Они могут быть использованы в качестве средства против чёрных точек и других проблем с кожей.
Скрабы с натуральными частицами, такими как сахар или кофейная гуща, помогают очистить кожу от омертвевших клеток и стимулируют обновление клеток.
Для того чтобы избавиться от чёрных точек навсегда, важно не только использовать эти методы, но и регулярно следить за состоянием кожи, обеспечивая ей должный уход.
Комедон — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе. Комедоны бывают закрытыми (белые угри) и открытыми (чёрные угри).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.