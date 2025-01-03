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Вредный ингредиент в косметике, который вызывает прыщи и акне

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Не каждый ингредиент в косметических средствах подходит вашей коже, и один из них может стать причиной высыпаний. Чаще всего проблему вызывают компоненты, которые закупоривают поры или раздражают эпидермис. Важно понимать, каких веществ стоит избегать в составе своей косметики, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния кожи.

Девушка с акне
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с акне

Проблемный ингредиент: силиконы

Один из самых часто встречающихся и спорных компонентов — это силиконы, такие как Dimethicone или Cyclopentasiloxane. Эти вещества часто добавляются в средства для лица, чтобы улучшить текстуру продукта и создать эффект гладкости. Однако они могут забивать поры, что ведет к образованию чёрных точек и высыпаниям, особенно на жирной и комбинированной коже.

Как избежать негативных последствий?

Чтобы избежать высыпаний, внимательно следите за составом средств. Если вы склонны к акне или имеете чувствительную кожу, выбирайте продукты, не содержащие силиконов и других потенциально комедогенных веществ. Отдавайте предпочтение лёгким текстурам с 
увлажняющими и восстанавливающими компонентами.

Что искать в составе косметики?

Ищите натуральные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, алоэ вера, экстракты зелёного чая, которые увлажняют и успокаивают кожу, не нарушая её барьерные функции.

Чтобы сохранить кожу здоровой и избежать высыпаний, важно внимательно относиться к составу косметических средств. Прежде чем приобрести новый продукт, всегда проверяйте его на наличие силиконов и других потенциально вредных ингредиентов. 

Уточнения

Силико́ны — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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