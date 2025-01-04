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Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Расчёсывание волос — это важный этап в уходе за ними, но если делать это неправильно, можно нанести серьёзный ущерб. Некоторые привычки, которые кажутся безвредными, на самом деле могут привести к ломкости, посечённым кончикам и другим проблемам. Рассмотрим 4 основных ошибок при расчёсывании волос, которых стоит избегать.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Ошибка 1: Расчёсывание мокрых волос

Мокрые волосы более уязвимы, чем сухие. При расчесывании влажных локонов они растягиваются и могут легко ломаться. Чтобы этого избежать, всегда аккуратно промокайте волосы полотенцем и используйте специальную расческу для мокрых волос.

Ошибка 2: Тянуть за волосы

Слишком сильное натяжение волос при расчесывании может привести к их повреждению и даже к выпадению. Используйте расчески с мягкими щетинами и не тяните локоны, особенно если они запутались.

Ошибка 3: Неправильная расчёска

Использование неправильной расчески может повредить структуру волос. Для сухих и ломких волос подойдут расчески с широкими зубьями, а для гладких и здоровых — с мелкими.

Ошибка 4: Расчёсывание до конца

Если волосы сильно запутались, не пытайтесь сразу расчесать их до конца. Начинайте с кончиков, аккуратно распутывая их, чтобы не повредить волосы у корней.

Правильное расчёсывание — ключ к здоровым и красивым волосам. Избегая распространенных ошибок и выбирая подходящие инструменты, вы можете существенно снизить риск повреждений и сохранить локоны сильными и блестящими.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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