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Четыре простых способа побороть ночной голод и не переедать

1:48
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Ночной перекус — привычка, которая может разрушать все усилия по поддержанию здорового питания. Чувство голода перед сном часто возникает из-за недостатка правильных продуктов в рационе или психологических факторов. Чтобы перестать есть на ночь и контролировать аппетит, важно изменить несколько привычек.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Установите регулярный режим питания

Одной из причин ночного голода является нерегулярное питание в течение дня. Пропуск приемов пищи или маленькие порции на обед и ужин приводят к тому, что организм начинает "требовать" еды в ночное время. Попробуйте распределить приемы пищи равномерно на протяжении дня и всегда перекусывайте здоровыми продуктами, чтобы избежать переедания поздно вечером.

Включите в рацион белок и клетчатку

Белок и клетчатка помогают поддерживать чувство сытости дольше. Дополните рацион нежирным мясом, рыбой, яйцами, а также овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми. Это поможет вам избежать перекусов в позднее время.

Избегайте стресса и усталости

Эмоциональный голод часто вызывает желание поесть на ночь. Стресс и усталость могут подтолкнуть к поиску успокоения через еду. Попробуйте расслабляющие практики, такие как медитация или вечерняя прогулка, чтобы снизить уровень стресса.

Пейте воду

Часто ощущение голода может быть связано с обезвоживанием. Прежде чем подойти к холодильнику, попробуйте выпить стакан воды, чтобы проверить, не связано ли чувство голода с жаждой.

Придерживайтесь этих советов и поддерживайте здоровый режим, чтобы чувствовать себя сытым и контролировать аппетит.

Уточнения

Го́лод чувство голода — субъективное физическое ощущение потребности приёма еды; он возникает при недостатке в крови веществ, необходимых для дальнейшего существования организма.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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