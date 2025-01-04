Ошибки в уходе за волосами, из-за которых они секутся

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Секущиеся кончики — одна из самых распространенных проблем для обладательниц длинных волос. Но мало кто знает, что часто причиной сечения волос становятся именно привычки, которые мы ежедневно выполняем в уходе. Рассмотрим 5 ошибок, которые могут привести к повреждению локонов.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлые волосы

Чрезмерное мытьё волос

Слишком частое мытьё головы лишает их естественной смазки, что приводит к сухости и ломкости. Лучше мыть волосы 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить баланс увлажненности.

Неправильное расчесывание

Если вы расчесываете мокрые волосы грубыми движениями, это может привести к их повреждению. Используйте расчёску с мягкими зубьями или специальную для мокрых волос и аккуратно распутывайте пряди.

Использование слишком горячего фена или утюжка

Чрезмерное нагревание волос также способствует их повреждению и сечению. Если невозможно обойтись без тепловых приборов, всегда используйте термозащиту и регулируйте температуру.

Неправильное питание

Недостаток витаминов, особенно группы B и E, может ослабить волосы и сделать их более подверженными повреждениям. Убедитесь, что в вашем рационе есть достаточное количество овощей, фруктов и белка.

Недостаточное увлажнение

Если волосы не получают должного увлажнения, они становятся сухими и ломкими. Регулярно используйте маски и кондиционеры для сохранения их здоровья.

Избегая этих ошибок, можно значительно улучшить состояние волос и уменьшить риск их сечения.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.