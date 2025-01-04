Ошибки в уходе за волосами, из-за которых они секутся

Секущиеся кончики — одна из самых распространенных проблем для обладательниц длинных волос. Но мало кто знает, что часто причиной сечения волос становятся именно привычки, которые мы ежедневно выполняем в уходе. Рассмотрим 5 ошибок, которые могут привести к повреждению локонов.
Слишком частое мытьё головы лишает их естественной смазки, что приводит к сухости и ломкости. Лучше мыть волосы 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить баланс увлажненности.
Если вы расчесываете мокрые волосы грубыми движениями, это может привести к их повреждению. Используйте расчёску с мягкими зубьями или специальную для мокрых волос и аккуратно распутывайте пряди.
Чрезмерное нагревание волос также способствует их повреждению и сечению. Если невозможно обойтись без тепловых приборов, всегда используйте термозащиту и регулируйте температуру.
Недостаток витаминов, особенно группы B и E, может ослабить волосы и сделать их более подверженными повреждениям. Убедитесь, что в вашем рационе есть достаточное количество овощей, фруктов и белка.
Если волосы не получают должного увлажнения, они становятся сухими и ломкими. Регулярно используйте маски и кондиционеры для сохранения их здоровья.
Избегая этих ошибок, можно значительно улучшить состояние волос и уменьшить риск их сечения.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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