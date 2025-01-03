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Ведущие тренды ухода за кожей в 2025 году

2:17
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году индустрия красоты продолжает радовать новыми инновациями, которые обещают улучшить состояние кожи и сделать уход за собой ещё более эффективным. Как всегда, звезды и эксперты  играют ключевую роль в выборе самых актуальных средств и методов. Какие тренды в уходе за кожей ожидаются в 2025 году? Давайте разберемся!

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

1. Лёгкие и универсальные средства с активными компонентами

2025 год принесёт с собой универсальные многофункциональные средства, которые идеально подходят для быстрого и эффективного ухода. Звезды и эксперты делают акцент на продуктах с активными компонентами, такими как ниацинамид, ретиноиды, и пептиды, которые помогут бороться с признаками старения и улучшат текстуру кожи.

2. Индивидуальные косметические решения

Сегмент персонализированного ухода за кожей продолжает развиваться. Продукты, созданные с учетом уникальных потребностей кожи, получат особое внимание. Персонализированные сыворотки и маски на основе анализа кожи позволят подобрать точное решение для каждой потребности.

3. Экологичность

Ожидается, что в 2025 году внимание к экологичности косметических средств станет ещё более заметным. Многие бренды будут использовать переработанные материалы и переходить на более безопасные для окружающей среды упаковки. Другие мировое компании также предложат продукты с минимальными химическими добавками.

4. Нежный и бережный уход с применением натуральных ингредиентов

Модными будут и средства с натуральными компонентами, такими как экстракты растений, масла и ферменты, которые обеспечивают бережный уход, восстанавливая кожу без агрессивных методов.

Тренды в уходе за кожей 2025 года обещают быть ещё более персонализированными и экологичными. Звёзды и эксперты помогут нам найти лучшие решения для здоровья кожи, используя самые инновационные и эффективные методы.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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