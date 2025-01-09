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Тонкости ювелирного дресс-кода: что допустимо в офисе

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Ювелирные украшения могут стать отличным дополнением офисного образа, но важно соблюдать правила дресс-кода, чтобы не нарушить профессиональную атмосферу. Как правильно выбрать украшения для работы? Делимся тремя ключевыми принципами.

Девушка
Фото: freepik by master1305
Девушка

Правило трёх вещей

Чтобы образ оставался сдержанным и элегантным, придерживайтесь правила трёх украшений. Например, это могут быть:

  • Миниатюрные серьги-гвоздики (пусеты).
  • Тонкий браслет.
  • Обручальное кольцо.

Не перегружайте образ множеством аксессуаров. Универсальными вариантами для офиса являются украшения с белыми бриллиантами, изящные кулоны и удобные браслеты, которые не сковывают запястье.

Сдержанные цвета

Цвет и дизайн украшений должны соответствовать деловой обстановке. Яркие или вычурные изделия лучше оставить для вечерних мероприятий. В офисе предпочтительны нейтральные оттенки, такие как:

  • Металлы, подходящие к тону кожи.
  • Белые или бесцветные камни.

Эти элементы гармонично впишутся в гардероб и подчеркнут строгость делового стиля.

Меньше — лучше

Лаконичность — залог уместности. Тяжёлые вечерние украшения или массивные браслеты, издающие звуки при движении, отвлекают и выглядят неуместно. Вместо этого выбирайте минималистичные и утончённые изделия.

Если ваша компания допускает свободу самовыражения, допускается использование оригинальных украшений. Но даже в этом случае важно учитывать общий стиль и избегать перегрузки образа.

Универсальные советы

  • Подбирайте украшения, которые не привлекают чрезмерного внимания.
  • Следите за тем, чтобы изделия сочетались с вашим гардеробом.
  • Избегайте многослойности и громоздких деталей.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете добавить в офисный образ стильные акценты, не нарушая профессиональный дресс-код.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, "кодекс одежды") — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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