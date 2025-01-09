Типы старения лица: определите свой и ухаживайте правильно

С возрастом кожа лица претерпевает изменения: появляются морщины, теряется упругость, а овал становится менее чётким. Однако, зная свой тип старения, можно не только замедлить этот процесс, но и улучшить внешний вид кожи. Рассмотрим основные типы старения и способы ухода за лицом.

Фото: freepik Женщина

Почему важно знать свой тип старения

Каждый тип старения имеет свои особенности. Понимание своего типа помогает правильно выбрать уходовые средства, процедуры и домашние ритуалы. Это особенно важно в условиях, когда косметология предлагает широкий выбор решений, а неправильный подход может не дать ожидаемого результата.

Типы старения лица

Деформационно-отечный тип

Особенности

Лицо становится отёчным из-за потери упругости кожи и смещения жировой клетчатки. Появляются морщины, складки, покраснения и второй подбородок.

Кто подвержен

Люди с плотной кожей и склонностью к отёчности, чаще славянской или арабской внешности.

Уход и процедуры

Домашний уход: лимфодренажный массаж, витамины, здоровое питание.

лимфодренажный массаж, витамины, здоровое питание. Косметология: SMAS-лифтинг, контурная пластика, мезонити, инъекции гиалуроновой кислоты.

Усталый тип

Особенности

Лицо приобретает "усталый" вид: опускаются уголки глаз и губ, появляются мешки и тёмные круги, кожа становится сухой.

Кто подвержен

Худощавые люди старше 25 лет, у которых мало подкожно-жировой клетчатки.

Уход и процедуры

Домашний уход: увлажнение, массаж роликом, полноценный сон.

увлажнение, массаж роликом, полноценный сон. Косметология: мезотерапия, кислотные пилинги, контурная пластика.

Мелкоморщинистый тип

Особенности

Раннее появление мелких морщин, кожа сухая и тонкая, но контуры лица остаются чёткими.

Кто подвержен

Худощавые люди с сухой кожей, у которых слабо развита подкожно-жировая клетчатка.

Уход и процедуры

Домашний уход: регулярное увлажнение, средства с SPF, питьевой режим.

Косметология: плазмотерапия, филлеры, молочные пилинги.

Мускульный тип

Особенности

Лицо долго сохраняет чёткий овал и молодость, но возрастные изменения наступают резко.

Кто подвержен

Восточные женщины и мужчины, у которых развиты лицевые мышцы.

Уход и процедуры

Домашний уход: защита от пигментации, массаж лица, здоровое питание.

Косметология: ботокс, пилинги, мезотерапия.

Как замедлить старение кожи

Советы для любого возраста:

Увлажнение: Регулярно используйте увлажняющие кремы и сыворотки.

Регулярно используйте увлажняющие кремы и сыворотки. Защита от солнца: SPF-защита обязательна круглый год.

SPF-защита обязательна круглый год. Питание: Включите в рацион овощи, орехи и продукты, богатые белком.

Включите в рацион овощи, орехи и продукты, богатые белком. Контрастное умывание: Стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи.

Стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи. Массаж лица: Предотвращает образование глубоких морщин.

Предотвращает образование глубоких морщин. Избегайте вредных привычек: Курение и алкоголь ускоряют старение.

Отзыв косметолога

Косметолог и трихолог Алла Оршанко:

"Старение кожи напрямую связано с гормональными изменениями. Без правильной поддержки гормонального фона и заботы о коже возрастные изменения проявляются быстрее. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы подобрать индивидуальный уход".

Чек-лист для определения типа старения

Замечаете ли вы отёчность или провисание кожи? Это может быть деформационный тип.

Усталый вид лица к вечеру? Это признаки усталого типа.

Ранние морщины при сухой коже? Вероятно, у вас мелкоморщинистый тип.

Сохранение чёткого овала лица при минимальных изменениях? Это мускульный тип.

Для точного определения и выбора ухода лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.



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