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Типы старения лица: определите свой и ухаживайте правильно

Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа лица претерпевает изменения: появляются морщины, теряется упругость, а овал становится менее чётким. Однако, зная свой тип старения, можно не только замедлить этот процесс, но и улучшить внешний вид кожи. Рассмотрим основные типы старения и способы ухода за лицом.

Женщина
Фото: freepik
Женщина

Почему важно знать свой тип старения

Каждый тип старения имеет свои особенности. Понимание своего типа помогает правильно выбрать уходовые средства, процедуры и домашние ритуалы. Это особенно важно в условиях, когда косметология предлагает широкий выбор решений, а неправильный подход может не дать ожидаемого результата.

Типы старения лица

Деформационно-отечный тип

Особенности

  • Лицо становится отёчным из-за потери упругости кожи и смещения жировой клетчатки. Появляются морщины, складки, покраснения и второй подбородок.

Кто подвержен

  • Люди с плотной кожей и склонностью к отёчности, чаще славянской или арабской внешности.

Уход и процедуры

  • Домашний уход: лимфодренажный массаж, витамины, здоровое питание.
  • Косметология: SMAS-лифтинг, контурная пластика, мезонити, инъекции гиалуроновой кислоты.

Усталый тип

Особенности

  • Лицо приобретает "усталый" вид: опускаются уголки глаз и губ, появляются мешки и тёмные круги, кожа становится сухой.

Кто подвержен

  • Худощавые люди старше 25 лет, у которых мало подкожно-жировой клетчатки.

Уход и процедуры

  • Домашний уход: увлажнение, массаж роликом, полноценный сон.
  • Косметология: мезотерапия, кислотные пилинги, контурная пластика.

Мелкоморщинистый тип

Особенности

  • Раннее появление мелких морщин, кожа сухая и тонкая, но контуры лица остаются чёткими.

Кто подвержен

  • Худощавые люди с сухой кожей, у которых слабо развита подкожно-жировая клетчатка.

Уход и процедуры

  • Домашний уход: регулярное увлажнение, средства с SPF, питьевой режим.
  • Косметология: плазмотерапия, филлеры, молочные пилинги.

Мускульный тип

Особенности

  • Лицо долго сохраняет чёткий овал и молодость, но возрастные изменения наступают резко.

Кто подвержен

  • Восточные женщины и мужчины, у которых развиты лицевые мышцы.

Уход и процедуры

  • Домашний уход: защита от пигментации, массаж лица, здоровое питание.
  • Косметология: ботокс, пилинги, мезотерапия.

Как замедлить старение кожи

Советы для любого возраста:

  • Увлажнение: Регулярно используйте увлажняющие кремы и сыворотки.
  • Защита от солнца: SPF-защита обязательна круглый год.
  • Питание: Включите в рацион овощи, орехи и продукты, богатые белком.
  • Контрастное умывание: Стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи.
  • Массаж лица: Предотвращает образование глубоких морщин.
  • Избегайте вредных привычек: Курение и алкоголь ускоряют старение.

Отзыв косметолога

Косметолог и трихолог Алла Оршанко:

"Старение кожи напрямую связано с гормональными изменениями. Без правильной поддержки гормонального фона и заботы о коже возрастные изменения проявляются быстрее. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы подобрать индивидуальный уход".

Чек-лист для определения типа старения

  • Замечаете ли вы отёчность или провисание кожи? Это может быть деформационный тип.
  • Усталый вид лица к вечеру? Это признаки усталого типа.
  • Ранние морщины при сухой коже? Вероятно, у вас мелкоморщинистый тип.
  • Сохранение чёткого овала лица при минимальных изменениях? Это мускульный тип.

Для точного определения и выбора ухода лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Старение рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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