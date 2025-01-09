Плазмотерапия или мезотерапия: что выбрать для здоровья волос

Плазмотерапия для волос — инновационная методика, которая помогает справиться с выпадением и улучшить состояние волос. Как работает эта процедура, кому она подходит, а кому нет? Разберемся вместе с трихологом.
Плазмотерапия — метод регенеративной медицины, основанный на использовании собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами. Эти клетки содержат факторы роста, которые стимулируют регенерацию тканей, укрепляют волосы и улучшают их качество.
Как объясняет врач-трихолог Владимир Пинегин, процесс включает забор крови, её центрифугирование и введение обогащённой плазмы в кожу головы. Процедура занимает около 40 минут и проводится в кабинете врача.
Плазмотерапия подходит как для профилактики, так и для лечения:
Как и у любой процедуры, у плазмотерапии есть свои ограничения:
Для успешного результата важно соблюдать рекомендации врача:
Забор крови: берётся около 20 мл.
После процедуры не требуется особый уход, но есть несколько рекомендаций:
Первые результаты заметны уже через месяц: волосы перестают выпадать, а через три месяца улучшается их рост и внешний вид. Один курс состоит из 6 процедур с интервалом в 2-4 недели.
Мезотерапия (от греч. Mesos, "средний" и терапия от греч. Therapeia) — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
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