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Плазмотерапия или мезотерапия: что выбрать для здоровья волос

3:15
Моя семья » Красота и стиль

Плазмотерапия для волос — инновационная методика, которая помогает справиться с выпадением и улучшить состояние волос. Как работает эта процедура, кому она подходит, а кому нет? Разберемся вместе с трихологом.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Что такое плазмотерапия

Плазмотерапия — метод регенеративной медицины, основанный на использовании собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами. Эти клетки содержат факторы роста, которые стимулируют регенерацию тканей, укрепляют волосы и улучшают их качество.

Как объясняет врач-трихолог Владимир Пинегин, процесс включает забор крови, её центрифугирование и введение обогащённой плазмы в кожу головы. Процедура занимает около 40 минут и проводится в кабинете врача.

Показания к процедуре

Плазмотерапия подходит как для профилактики, так и для лечения:

  • Алопеция: андрогенетическая, диффузная, очаговая.
  • Изменение структуры волос: истончение, ломкость, потеря объёма.
  • Повышенная жирность кожи головы.
  • Подготовка к пересадке волос и реабилитация после неё.

Противопоказания

Как и у любой процедуры, у плазмотерапии есть свои ограничения:

  • Инфекционные заболевания.
  • Болезни крови.
  • Обострение кожных заболеваний.
  • Приём определённых препаратов (антикоагулянтов, антибиотиков и др.).
  • Тяжёлые хронические заболевания в стадии декомпенсации.
  • Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Подготовка к процедуре

Для успешного результата важно соблюдать рекомендации врача:

  • Сдайте анализы крови для оценки состояния организма.
  • Откажитесь от жирной пищи и алкоголя за день до процедуры.
  • За 3-4 часа до плазмотерапии не ешьте и не курите.

Как проходит процедура

Забор крови: берётся около 20 мл.

  • Центрифугирование: кровь разделяется на фракции, выделяется богатая тромбоцитами плазма.
  • Инъекции: плазма вводится в кожу головы. Процедура комфортная, при необходимости используется местный анестетик.

Плюсы и минусы плазмотерапии

Плюсы

  • Использование собственной плазмы исключает аллергию.
  • Высокая эффективность при выпадении волос.
  • Минимум побочных эффектов.

Минусы

  • Высокая стоимость.
  • Ограничения при тяжёлых формах алопеции.
  • Необходимость нескольких сеансов.

Как ухаживать за волосами после плазмотерапии

После процедуры не требуется особый уход, но есть несколько рекомендаций:

  • Избегайте физических нагрузок и контакта с водой в первые сутки.
  • Не посещайте баню, сауну и солярий в день процедуры.
  • Мыть голову можно уже на следующий день.

Эффект от плазмотерапии

Первые результаты заметны уже через месяц: волосы перестают выпадать, а через три месяца улучшается их рост и внешний вид. Один курс состоит из 6 процедур с интервалом в 2-4 недели.

Уточнения

Мезотерапия (от греч. Mesos, "средний" и терапия от греч. Therapeia) — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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