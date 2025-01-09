Плазмотерапия или мезотерапия: что выбрать для здоровья волос

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Плазмотерапия для волос — инновационная методика, которая помогает справиться с выпадением и улучшить состояние волос. Как работает эта процедура, кому она подходит, а кому нет? Разберемся вместе с трихологом.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Что такое плазмотерапия

Плазмотерапия — метод регенеративной медицины, основанный на использовании собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами. Эти клетки содержат факторы роста, которые стимулируют регенерацию тканей, укрепляют волосы и улучшают их качество.

Как объясняет врач-трихолог Владимир Пинегин, процесс включает забор крови, её центрифугирование и введение обогащённой плазмы в кожу головы. Процедура занимает около 40 минут и проводится в кабинете врача.

Показания к процедуре

Плазмотерапия подходит как для профилактики, так и для лечения:

Алопеция: андрогенетическая, диффузная, очаговая.

Изменение структуры волос: истончение, ломкость, потеря объёма.

Повышенная жирность кожи головы.

Подготовка к пересадке волос и реабилитация после неё.

Противопоказания

Как и у любой процедуры, у плазмотерапии есть свои ограничения:

Инфекционные заболевания.

Болезни крови.

Обострение кожных заболеваний.

Приём определённых препаратов (антикоагулянтов, антибиотиков и др.).

Тяжёлые хронические заболевания в стадии декомпенсации.

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Подготовка к процедуре

Для успешного результата важно соблюдать рекомендации врача:

Сдайте анализы крови для оценки состояния организма.

Откажитесь от жирной пищи и алкоголя за день до процедуры.

За 3-4 часа до плазмотерапии не ешьте и не курите.

Как проходит процедура

Забор крови: берётся около 20 мл.

Центрифугирование: кровь разделяется на фракции, выделяется богатая тромбоцитами плазма.

кровь разделяется на фракции, выделяется богатая тромбоцитами плазма. Инъекции: плазма вводится в кожу головы. Процедура комфортная, при необходимости используется местный анестетик.

Плюсы и минусы плазмотерапии

Плюсы

Использование собственной плазмы исключает аллергию.

Высокая эффективность при выпадении волос.

Минимум побочных эффектов.

Минусы

Высокая стоимость.

Ограничения при тяжёлых формах алопеции.

Необходимость нескольких сеансов.

Как ухаживать за волосами после плазмотерапии

После процедуры не требуется особый уход, но есть несколько рекомендаций:

Избегайте физических нагрузок и контакта с водой в первые сутки.

Не посещайте баню, сауну и солярий в день процедуры.

Мыть голову можно уже на следующий день.

Эффект от плазмотерапии

Первые результаты заметны уже через месяц: волосы перестают выпадать, а через три месяца улучшается их рост и внешний вид. Один курс состоит из 6 процедур с интервалом в 2-4 недели.

Уточнения

Мезотерапия (от греч. Mesos, "средний" и терапия от греч. Therapeia) — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



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