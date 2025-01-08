Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите

Зимой волосы страдают не меньше кожи: холодный воздух, отопление, перепады температур и головные уборы делают их сухими, ломкими и тусклыми. Как же защитить волосы и сохранить их здоровье в сезон холодов? Всё дело в термозащите — вашем незаменимом помощнике в борьбе за красивую укладку.
Термозащитные средства создают на волосах невидимый барьер, который минимизирует негативное воздействие окружающей среды и высоких температур. Они удерживают влагу, предотвращают ломкость и делают волосы блестящими. Кроме того, такие продукты снижают статическое электричество и облегчают укладку.
Термозащита актуальна не только зимой. Её стоит использовать круглый год, особенно если вы регулярно применяете фен, утюжок или плойку.
Выбор средства зависит от типа и состояния ваших волос:
Правильное нанесение термозащиты — залог её эффективности:
Если вы используете горячие инструменты, устанавливайте среднюю или низкую температуру. Высокий нагрев может обломать волосы, даже если они обработаны термозащитой.
Чтобы волосы не выглядели пересушенными или жирными:
Если вы укладываете волосы каждый день, выбирайте лёгкие термозащитные спреи или муссы. Это сохранит баланс увлажнения и предотвратит ломкость.
С правильным уходом и термозащитой ваши волосы останутся здоровыми и блестящими даже в самый суровый зимний период.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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