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Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы страдают не меньше кожи: холодный воздух, отопление, перепады температур и головные уборы делают их сухими, ломкими и тусклыми. Как же защитить волосы и сохранить их здоровье в сезон холодов? Всё дело в термозащите — вашем незаменимом помощнике в борьбе за красивую укладку.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Почему термозащита необходима

Термозащитные средства создают на волосах невидимый барьер, который минимизирует негативное воздействие окружающей среды и высоких температур. Они удерживают влагу, предотвращают ломкость и делают волосы блестящими. Кроме того, такие продукты снижают статическое электричество и облегчают укладку.

Термозащита актуальна не только зимой. Её стоит использовать круглый год, особенно если вы регулярно применяете фен, утюжок или плойку.

Как выбрать термозащиту

Выбор средства зависит от типа и состояния ваших волос:

  • Спреи: лёгкие и невесомые, идеальны для тонких и средней густоты волос. Быстро высыхают и не утяжеляют.
  • Муссы и пенки: добавляют объём и текстуру, подходят для тонких волос.
  • Молочко и сыворотки: питательные текстуры для густых или повреждённых волос. Увлажняют и восстанавливают.
  • Кремы и масла: сильная защита и питание для сухих и ломких волос, но использовать их нужно в небольшом количестве.

Правила нанесения термозащиты

Правильное нанесение термозащиты — залог её эффективности:

  • Наносите средство на чистые влажные волосы, избегая корней. Это предотвратит жирный блеск.
  • Распределяйте термозащиту равномерно с помощью расчёски.
  • Используйте умеренное количество продукта: для средней длины достаточно 1-2 пшиков или капли крема.
  • Дайте средству впитаться. Подождите пару минут перед укладкой.

Если вы используете горячие инструменты, устанавливайте среднюю или низкую температуру. Высокий нагрев может обломать волосы, даже если они обработаны термозащитой.

Как избежать проблем с укладкой

Чтобы волосы не выглядели пересушенными или жирными:

  • Не наносите средства на сухие волосы.
  • Регулярно мойте голову мягкими шампунями, чтобы убрать остатки продуктов.
  • Включайте в уход увлажняющие маски и кондиционеры.

Если вы укладываете волосы каждый день, выбирайте лёгкие термозащитные спреи или муссы. Это сохранит баланс увлажнения и предотвратит ломкость.

С правильным уходом и термозащитой ваши волосы останутся здоровыми и блестящими даже в самый суровый зимний период.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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