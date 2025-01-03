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Секреты ухода за губами: как избежать трещин и шелушений

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Сухость губ — это не только неприятность, но и сигнал о том, что кожа на этой деликатной зоне требует особого ухода. Ведь кожа губ невероятно тонкая и чувствительная, а из-за анатомических особенностей она легко поддается внешним воздействиям.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Причины сухости губ могут быть разнообразными, и часто они не ограничиваются только холодным ветром или жарким летом. Разберемся, что может вызвать такую проблему и как с ней бороться.

Причины сухости губ

  • Негативное воздействие погоды. Сильный ветер, холод или слишком жаркая погода с ярким солнцем — все это разрушает барьерные свойства кожи губ. Верхний слой эпидермиса теряет влагу, становится менее эластичным, появляются трещинки и корочки. Особенно губы страдают от ультрафиолетовых лучей, так как кожа на них не имеет защиты от солнечного излучения.
  • Сухой воздух. В отопительный сезон воздух в помещениях становится сухим, что вызывает быструю потерю влаги с поверхности губ. Это может привести к неприятным ощущениям и микротрещинам.
  • Привычка облизывать или кусать губы. Когда человек часто облизывает губы, это нарушает их гидролипидный барьер, что ускоряет процесс обезвоживания. Кусание губ, в свою очередь, может вызвать микротрещины, через которые влага быстро испаряется.
  • Курение. Эта привычка не только вызывает обезвоживание губ, но и механически повреждает их защитный слой, так как губы постоянно контактируют с фильтром сигареты.
  • Использование косметики. Матовые или стойкие помады, хоть и делают макияж долговечным, могут вызвать сухость губ, так как такие средства часто лишают кожу губ влаги. Важно выбирать помады с увлажняющими компонентами.
  • Неправильное питание. Жесткие диеты или неправильное питание могут вызвать дефицит полезных жиров, что также отразится на состоянии кожи губ.
  • Заболевания. Иногда сухость губ может быть симптомом заболевания, не всегда связанного с кожей. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом.

Как предотвратить сухость губ

Чтобы поддерживать губы мягкими и увлажненными, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Не облизывайте губы. Особенно на улице в холодную или жаркую погоду.
  • Избегайте слишком горячей или холодной пищи. Это может дополнительно раздражать чувствительную кожу губ.
  • Удаляйте макияж с губ ежедневно. Это поможет предотвратить накопление загрязнений.
  • Используйте скраб для губ. 1-2 раза в неделю наносите мягкий скраб для отшелушивания мертвых клеток кожи.
  • Наносите защиту перед выходом на улицу. Бальзамы, масла или помады с SPF помогут защитить губы от воздействия внешней среды.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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