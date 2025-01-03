Секреты ухода за губами: как избежать трещин и шелушений

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Сухость губ — это не только неприятность, но и сигнал о том, что кожа на этой деликатной зоне требует особого ухода. Ведь кожа губ невероятно тонкая и чувствительная, а из-за анатомических особенностей она легко поддается внешним воздействиям.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Причины сухости губ могут быть разнообразными, и часто они не ограничиваются только холодным ветром или жарким летом. Разберемся, что может вызвать такую проблему и как с ней бороться.

Причины сухости губ

Негативное воздействие погоды. Сильный ветер, холод или слишком жаркая погода с ярким солнцем — все это разрушает барьерные свойства кожи губ. Верхний слой эпидермиса теряет влагу, становится менее эластичным, появляются трещинки и корочки. Особенно губы страдают от ультрафиолетовых лучей, так как кожа на них не имеет защиты от солнечного излучения.

Сухой воздух. В отопительный сезон воздух в помещениях становится сухим, что вызывает быструю потерю влаги с поверхности губ. Это может привести к неприятным ощущениям и микротрещинам.

Привычка облизывать или кусать губы. Когда человек часто облизывает губы, это нарушает их гидролипидный барьер, что ускоряет процесс обезвоживания. Кусание губ, в свою очередь, может вызвать микротрещины, через которые влага быстро испаряется.

Курение. Эта привычка не только вызывает обезвоживание губ, но и механически повреждает их защитный слой, так как губы постоянно контактируют с фильтром сигареты.

Использование косметики. Матовые или стойкие помады, хоть и делают макияж долговечным, могут вызвать сухость губ, так как такие средства часто лишают кожу губ влаги. Важно выбирать помады с увлажняющими компонентами.

Неправильное питание. Жесткие диеты или неправильное питание могут вызвать дефицит полезных жиров, что также отразится на состоянии кожи губ.

Заболевания. Иногда сухость губ может быть симптомом заболевания, не всегда связанного с кожей. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом.

Как предотвратить сухость губ

Чтобы поддерживать губы мягкими и увлажненными, стоит соблюдать несколько простых правил:

Не облизывайте губы. Особенно на улице в холодную или жаркую погоду.

Избегайте слишком горячей или холодной пищи. Это может дополнительно раздражать чувствительную кожу губ.

Удаляйте макияж с губ ежедневно. Это поможет предотвратить накопление загрязнений.

Используйте скраб для губ. 1-2 раза в неделю наносите мягкий скраб для отшелушивания мертвых клеток кожи.

Наносите защиту перед выходом на улицу. Бальзамы, масла или помады с SPF помогут защитить губы от воздействия внешней среды.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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