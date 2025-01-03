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Как избавиться от подмышечных валиков: эффективные способы

3:00
Моя семья » Красота и стиль

Наверняка вам знакомо чувство разочарования, когда открытый топ или платье кажутся идеальными, но подмышечные валики всё портят. Эта неприятность может возникнуть по разным причинам, но важно знать, как с ней бороться и что делать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Мы поговорили с косметологом Викторией Новожиловой, которая рассказала, как справиться с этой проблемой.

Подмышки девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Подмышки девушки

Почему появляются подмышечные валики

Существует несколько причин, по которым на руках могут появляться лишние жировые отложения. Основная из них — слабые мышцы в области подмышек, которые способствуют провисанию кожи. К сожалению, мышцы рук быстро теряют тонус, если их не тренировать, а кожа в этой зоне становится более подвержена деформации. Также важен генетический фактор: у некоторых людей структура тела способствует накоплению жира именно в этих местах. Неправильное питание — особенно избыток быстрых углеводов и сахара — тоже может сыграть свою роль в образовании валиков.

Как уменьшить подмышечные валики без радикальных мер

  • Поддержка осанки. Чтобы минимизировать заметность валиков, важно поддерживать правильную осанку. Постоянно следите за тем, чтобы ваша спина была прямой, не только когда вы стоите, но и сидя. Это поможет уменьшить нагрузку на мышцы и избежать их расслабления.
  • Спортивные тренировки. Регулярные занятия спортом — это ключ к укреплению мышц и сжиганию жира. Даже если у вас нет значительного лишнего веса, упражнения, направленные на проработку рук и плечевого пояса, помогут уменьшить жировые отложения и подтянуть кожу.
  • Правильное бельё. Подбирайте бюстгальтер, который точно соответствует вашему размеру. Неправильно подобранное белье может создать эффект "выпирающих" валиков, даже если у вас нет лишнего жира. Советы консультанта в магазине нижнего белья помогут найти оптимальный вариант.
  • Косметологические способы борьбы с валиками. Если консервативные методы не дают желаемого эффекта, можно прибегнуть к более радикальным решениям. Одним из самых эффективных способов является криолиполиз.

Что такое криолиполиз

Процедура криолиполиза заключается в разрушении жировых клеток с помощью холодной температуры. Сначала на кожу наносится защитное средство, чтобы избежать ожогов, затем происходит охлаждение в условиях вакуума. При низких температурах жировые клетки криоконденсируются и начинают разрушаться. После этого они выводятся из организма через лимфатическую систему. Результаты можно увидеть уже через пару недель, но для достижения максимального эффекта важно следовать рекомендациям специалиста и изменить питание и физическую активность.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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