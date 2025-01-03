Как избавиться от подмышечных валиков: эффективные способы

Наверняка вам знакомо чувство разочарования, когда открытый топ или платье кажутся идеальными, но подмышечные валики всё портят. Эта неприятность может возникнуть по разным причинам, но важно знать, как с ней бороться и что делать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Мы поговорили с косметологом Викторией Новожиловой, которая рассказала, как справиться с этой проблемой.
Существует несколько причин, по которым на руках могут появляться лишние жировые отложения. Основная из них — слабые мышцы в области подмышек, которые способствуют провисанию кожи. К сожалению, мышцы рук быстро теряют тонус, если их не тренировать, а кожа в этой зоне становится более подвержена деформации. Также важен генетический фактор: у некоторых людей структура тела способствует накоплению жира именно в этих местах. Неправильное питание — особенно избыток быстрых углеводов и сахара — тоже может сыграть свою роль в образовании валиков.
Процедура криолиполиза заключается в разрушении жировых клеток с помощью холодной температуры. Сначала на кожу наносится защитное средство, чтобы избежать ожогов, затем происходит охлаждение в условиях вакуума. При низких температурах жировые клетки криоконденсируются и начинают разрушаться. После этого они выводятся из организма через лимфатическую систему. Результаты можно увидеть уже через пару недель, но для достижения максимального эффекта важно следовать рекомендациям специалиста и изменить питание и физическую активность.
Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.
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