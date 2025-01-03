Как избавиться от подмышечных валиков: эффективные способы

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверняка вам знакомо чувство разочарования, когда открытый топ или платье кажутся идеальными, но подмышечные валики всё портят. Эта неприятность может возникнуть по разным причинам, но важно знать, как с ней бороться и что делать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Мы поговорили с косметологом Викторией Новожиловой, которая рассказала, как справиться с этой проблемой.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Подмышки девушки

Почему появляются подмышечные валики

Существует несколько причин, по которым на руках могут появляться лишние жировые отложения. Основная из них — слабые мышцы в области подмышек, которые способствуют провисанию кожи. К сожалению, мышцы рук быстро теряют тонус, если их не тренировать, а кожа в этой зоне становится более подвержена деформации. Также важен генетический фактор: у некоторых людей структура тела способствует накоплению жира именно в этих местах. Неправильное питание — особенно избыток быстрых углеводов и сахара — тоже может сыграть свою роль в образовании валиков.

Как уменьшить подмышечные валики без радикальных мер

Поддержка осанки. Чтобы минимизировать заметность валиков, важно поддерживать правильную осанку. Постоянно следите за тем, чтобы ваша спина была прямой, не только когда вы стоите, но и сидя. Это поможет уменьшить нагрузку на мышцы и избежать их расслабления.

Спортивные тренировки. Регулярные занятия спортом — это ключ к укреплению мышц и сжиганию жира. Даже если у вас нет значительного лишнего веса, упражнения, направленные на проработку рук и плечевого пояса, помогут уменьшить жировые отложения и подтянуть кожу.

Правильное бельё. Подбирайте бюстгальтер, который точно соответствует вашему размеру. Неправильно подобранное белье может создать эффект "выпирающих" валиков, даже если у вас нет лишнего жира. Советы консультанта в магазине нижнего белья помогут найти оптимальный вариант.

Косметологические способы борьбы с валиками. Если консервативные методы не дают желаемого эффекта, можно прибегнуть к более радикальным решениям. Одним из самых эффективных способов является криолиполиз.

Что такое криолиполиз

Процедура криолиполиза заключается в разрушении жировых клеток с помощью холодной температуры. Сначала на кожу наносится защитное средство, чтобы избежать ожогов, затем происходит охлаждение в условиях вакуума. При низких температурах жировые клетки криоконденсируются и начинают разрушаться. После этого они выводятся из организма через лимфатическую систему. Результаты можно увидеть уже через пару недель, но для достижения максимального эффекта важно следовать рекомендациям специалиста и изменить питание и физическую активность.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.



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