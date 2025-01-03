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Удивительные причины появления акне, которые вы могли не заметить

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Акне — одно из самых сложных заболеваний кожи, которое не всегда поддается лечению. Причины могут быть разнообразными: от неправильного ухода до гормональных сбоев и даже паразитов. Иногда проблема остается, несмотря на нормальные анализы и показатели.

Девушка с акне
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с акне

Но есть и более неожиданные факторы, которые могут провоцировать акне, даже если вы уже перепробовали все методы. Давайте разберемся, что удивляет даже опытных специалистов.

1. Бактерии в полости рта: неожиданный враг

Одной из самых странных причин акне является кариес. Это воспаление десен и разрушение зубов из-за бактерий, которые нарушают иммунитет. Важно помнить, что люди с хроническими зубными проблемами часто не следят за питанием, потребляя много сладкого и кислотных продуктов. Это может стать дополнительным фактором, влияющим на здоровье кожи, особенно если проблемы с ЖКТ тоже не решены. Таким образом, забота о зубах не только важна для здоровья полости рта, но и для состояния кожи.

2. Переусердствование с очищением кожи

Иногда, пытаясь избавиться от акне, мы переходим черту и начинаем излишне агрессивно очищать кожу. Частое использование спиртосодержащих средств или слишком интенсивные гели могут нарушить pH-баланс, что только ухудшает ситуацию. Важно помнить, что кожное сало — это естественный антисептик, который помогает контролировать количество бактерий. Излишнее очищение может привести к раздражению и дерматиту. Эксперты советуют не больше двух умываний в день и обязательное увлажнение после каждого очищения.

3. Солнце не всегда друг

Многие считают, что солнечные лучи помогут избавиться от акне, так как они обладают дезинфицирующим эффектом. Но на практике часто наблюдается обратный эффект. Длительное пребывание на солнце может замедлить обновление верхнего слоя кожи, из-за чего поры труднее очищаются. Это может привести к образованию комедонов и воспалений. Не забывайте следить за реакцией своей кожи на УФ-лучи и, если нужно, использовать солнцезащитные средства, чтобы избежать ухудшения состояния.

4. Гормональные изменения и другие скрытые факторы

Помимо явных причин, таких как неправильный уход, на возникновение акне могут влиять гормональные колебания, стресс, неправильное питание и даже паразиты. Часто именно гормональные изменения становятся ключевым фактором, который не всегда заметен на анализах, но оказывает влияние на состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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