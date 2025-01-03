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Эффективные способы борьбы с отечностью, которые работают сразу

Моя семья » Красота и стиль

Отечность — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивается каждая женщина. Она может появляться на лице и теле, и в зависимости от времени суток, причины могут быть совершенно разными. Иногда отеки не вызывают беспокойства, но часто они становятся постоянным спутником, мешая поддерживать хороший внешний вид.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Рассмотрим, что вызывает отечность в разные моменты дня и какие способы борьбы с этим существуют.

Утренняя отечность: как избежать

Одним из самых распространенных типов отечности является утреннее вздутие лица. Часто причиной служат нарушения режима сна, а также поздний прием пищи. Особенно опасны соленые блюда и алкоголь, которые, попадая в организм перед сном, способствуют накоплению жидкости. Также неправильное положение во время сна, например, высокая подушка, может ухудшить циркуляцию и усилить отечность. Чтобы решить проблему, стоит выбрать низкую подушку и избегать употребления соли и алкоголя на ночь.

Дневная отечность: когда стоит насторожиться

Если отеки появляются в течение дня, это может быть сигналом о более серьезных нарушениях. Некоторые из них включают:

  • Нарушение гормонального баланса
  • Астма
  • Аллергия
  • Инфекции
  • Избыток жирорастворимых витаминов

Особое внимание стоит обратить на отечность при беременности. В этом случае проблема обычно временная и исчезает после родов, но за состоянием нужно следить вместе с врачом.

Вечерняя отечность: что скрывается за этим

После активного дня с повышенной нагрузкой на организм отечность может проявиться к вечеру. Это связано с выработкой гормонов, которые способствуют задержке жидкости. Однако стоит исключить более серьезные заболевания, такие как:

  • Кардиосклероз
  • Аритмия
  • Пороки сердца

При таких заболеваниях отечность часто сопровождается снижением температуры тела, и требует медицинской консультации.

Как справиться с отечностью

Косметолог Елена Григорьева предлагает несколько эффективных методов для борьбы с отечностью:

  • Прохладный душ — это первый шаг к восстановлению тонуса сосудов.
  • Массаж: мягкие движения от центра лица к вискам и вниз по боковой поверхности шеи к ключицам улучшат циркуляцию и помогут вывести лишнюю жидкость.
  • Физическая активность: простые движения запускают работу лимфатической системы.
  • Теплая вода с лимоном или зеленый чай — напитки, которые ускоряют выведение жидкости из организма.
  • Дренажные маски и патчи: идеальны для снятия отечности, особенно если их предварительно охладить в холодильнике.
  • Чайные пакетики: если под рукой нет специальных средств, замороженные чайные пакетики — отличная альтернатива.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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