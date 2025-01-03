Неочевидные причины выпадения волос, которые стоит учесть

Выпадение волос — это явление, которое пугает, но не всегда связано с серьезными проблемами со здоровьем. Причины могут быть скрыты в том, о чем мы даже не подозреваем.
Как правило, к проблемам с волосами приводят не только болезни, но и повседневные привычки или даже незаметные для нас факторы. Вместе с эндокринологом Эльвирой Здомской, чьи знания в медицине охватывают более 20 лет, рассмотрим пять неожиданных причин выпадения волос и способы борьбы с ними.
Вы когда-нибудь задумывались о том, какая вода течёт из вашего душа? Жёсткая вода, насыщенная кальцием и магнием, может оседать на волосах, делая их тусклыми и ломкими. В результате — активное выпадение. Решение простое: установите фильтр для душа или используйте очищенную воду для последнего ополаскивания волос.
Вспоминая о дефиците железа, часто забываем о других важных микроэлементах, таких как цинк, медь и селен. Именно их дефицит может стать причиной выпадения волос. Если вы заметили, что ваши волосы стали менее густыми, пересмотрите свой рацион или обратитесь к врачу, чтобы он порекомендовал вам подходящие добавки.
Хронический стресс — ещё одна основная причина потери волос. Он может привести к телогеновому выпадению, при котором волосы активнее переходят в фазу покоя и начинают выпадать. Чтобы снизить уровень стресса, важно найти подходящий способ расслабления. Это может быть медитация, йога, прогулки на свежем воздухе или увлечение, которое приносит радость.
Гормональные изменения — это довольно частая причина выпадения волос, особенно у женщин. Беременность, послеродовой период или менопауза — всё это может вызывать гормональные колебания, которые в свою очередь влияют на состояние волос. Если вы подозреваете, что причина в гормонах, проконсультируйтесь с эндокринологом.
Вам может казаться, что проблемы с волосами связаны с неправильным уходом, но иногда причина кроется в средствах, которые вы используете. Шампуни с сульфатами, силиконами и тяжёлыми маслами могут утяжелять волосы и загрязнять кожу головы, что приводит к их выпадению. Попробуйте перейти на натуральные средства и подобрать уход, который подойдет именно вашему типу волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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