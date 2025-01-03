Праздничные отеки? 5 быстрых решений, которые работают

3:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После праздничных застолий с обилием еды и алкоголя часто появляется нежелательная задержка жидкости, и лицо становится отечным. Но не переживайте — вернуть себе свежий и отдохнувший вид можно быстро и без особых усилий. О некоторых проверенных способах рассказывает косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Щелочная вода: первый шаг к восстановлению

Первое, что нужно сделать для борьбы с отеками, — нормализовать водный баланс. Косметолог рекомендует пить щелочную воду. Она помогает выводить застойную жидкость и токсины, накопившиеся после праздничных угощений. Щелочная вода восстанавливает кислотно-щелочной баланс, активизирует работу почек и улучшает лимфодренаж. Главное — пить её небольшими порциями в течение дня, избегая газированных напитков и сладких соков, которые могут только усугубить проблему.

Охлаждающие спреи и гели

Для быстрого снятия отеков с кожи используйте спреи или гели с охлаждающим эффектом. Они способствуют сужению кровеносных сосудов, уменьшению воспалений и улучшению лимфодренажа. Наносите средство на отечные участки легкими массирующими движениями. Для большего эффекта можно предварительно охладить спрей или гель в холодильнике. Охлаждающие компоненты, такие как ментол или камфора, создают приятное ощущение прохлады и помогают вернуть коже тонус.

Магниевая ванна

Магниевые соли не только расслабляют мышцы, но и способствуют выведению лишней жидкости. Просто насыпьте 2-3 стакана магниевой соли в ванну и полежите в ней 20-30 минут. После ванны не вытирайте кожу насухо, а просто промокните полотенцем, чтобы магний продолжал впитываться и действовать.

Ледяные компрессы

Если отеки локальные, прикладывайте холодные компрессы на 15-20 минут несколько раз в день. Холод помогает сузить сосуды, уменьшить воспаление и активизировать отток жидкости. Для компресса используйте лед, завернутый в полотенце, или гелевые компрессы, которые можно найти в аптеке. Главное — не прикладывать лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожения.

Отдых в приподнятом положении

Когда отеки появляются на ногах, лягте на спину и подложите подушку или валик под ноги, чтобы они были выше уровня сердца. Этот простой метод активизирует лимфодренаж и помогает вывести лишнюю жидкость. Проводите в таком положении по 20-30 минут несколько раз в день.

Физическая активность

Даже если после праздничной ночи хочется только лежать, легкая физическая активность поможет ускорить избавление от отеков. Простой и эффективный способ — прыжки на пятках. Встаньте ровно, поднимитесь на носки, а затем резко опуститесь на пятки. Повторите 100 раз — это улучшит лимфодренаж и кровообращение, а также укрепит мышцы ног.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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