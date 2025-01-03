Не каждый массаж — полезен! Важные моменты, о которых вам не скажет мастер

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж лица может быть отличным способом избавиться от отеков и придать лицу свежий вид, но тут есть одна важная деталь: не все так безобидно, как кажется на первый взгляд. Ошибки при выполнении этой процедуры могут привести к неприятным последствиям, и, к сожалению, специалисты часто не предупреждают об этом заранее.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Первое, на что стоит обратить внимание — это гигиена. Хороший мастер всегда начнёт с тщательной обработки рук антисептиком. Однако бывают ситуации, когда клиент сам не всегда следит за этим. Если у вас чувствительная кожа, стоит помнить, что недостаточная гигиена может привести к неприятным последствиям, включая распространение демодекса — паразита, который вызывает воспаления и долго лечится.

Но даже если с гигиеной всё в порядке, массаж может вызвать осложнения, если у вас проблемная кожа. Например, при акне даже на этапе выздоровления массаж может ухудшить состояние. Давление на воспалённые участки, особенно при угревой болезни, может привести к воспалению и образованию новых высыпаний. Будьте осторожны и не доверяйте процедуру, если у вас есть серьёзные кожные проблемы.

Кроме того, важным моментом является техника массажа. Неправильное движение или слишком сильное давление могут повредить кожу и привести к растяжению, что в свою очередь может вызвать ранний птоз (опущение кожи). Это особенно важно, если вы не знакомы с вашим массажистом и не уверены, что он точно знает, как правильно работать с кожей лица.

Итак, как избежать этих рисков? В первую очередь, доверяйтесь только профессионалам, тщательно следите за их действиями и внимательно проверяйте, что все инструменты и руки чисты. Не забывайте, что здоровая кожа требует бережного отношения.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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