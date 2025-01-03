Всё, что вы знали о целлюлите — оказалось ложью: разоблачаем мифы

Целлюлит — это состояние, с которым сталкиваются почти 90% женщин, независимо от возраста или веса. Однако мифы о нем столь же популярны, как и само явление. Многие думают, что его причиной является накопление токсинов в организме, что является абсолютной ложью.
На самом деле "апельсиновая корка" появляется, когда жировые отложения начинают "пробивать" соединительную ткань, находящуюся под кожей. Особенно это касается бедер, ягодиц и живота.
Как же тогда объяснить это состояние? Косметолог Ирина Головина объясняет, что главными причинами целлюлита являются ослабленная соединительная ткань, гормональный дисбаланс, недостаток физических упражнений и плохое кровообращение. При этом целлюлит — это вовсе не болезнь, а вполне естественное проявление организма, которое часто встречается у женщин. Более того, у мужчин это состояние встречается реже, хотя не исключено.
Также стоит учитывать, что с возрастом целлюлит усиливается. Это связано с тем, что с возрастом вырабатывается меньше эстрогена — гормона, который регулирует кровообращение. Его дефицит может привести к ухудшению циркуляции крови и снижению выработки коллагена. А как мы знаем, именно этот белок поддерживает упругость кожи и соединительных тканей.
Не стоит забывать и о генетической предрасположенности. Если у вашей матери или бабушки был целлюлит, скорее всего, и вы столкнетесь с этим состоянием. Но не отчаивайтесь — грамотное питание, физическая активность и контроль за весом могут помочь улучшить ситуацию. Целлюлит не является фатальным недостатком, но его проявления можно значительно уменьшить.
Целлюлит (англ
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