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Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Посещение косметолога — важный шаг в уходе за кожей, но перед процедурой многие совершают ошибки, которые могут ухудшить результат. Разберем, чего точно не стоит делать перед визитом к специалисту, чтобы получить максимум пользы от процедуры.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Эксперименты с новой косметикой

  • Новая косметика может вызывать аллергии или раздражения, что усложнит работу косметолога.

Почему это важно: Любая процедура проводится на здоровой коже, поэтому перед визитом лучше отказаться от тестирования новых средств.

Умалчивание о проблемах со здоровьем

  • Если у вас есть аллергии или заболевания, важно сообщить об этом косметологу.

Чрезмерный загар

  • Загорелая кожа более уязвима и плохо реагирует на многие косметологические процедуры.

Совет: За несколько дней до визита избегайте солнечных ванн и пользуйтесь кремами с SPF. Это поможет сохранить защитные функции кожи и избежать осложнений.

Чтение непроверенной информации

  • Изучение последствий процедуры в интернете может вызвать ненужные страхи и усложнить работу специалиста.

Что делать: Задавайте вопросы косметологу, а не полагайтесь на форумы или блоги.

Самостоятельное удаление воспалений

  • Попытки выдавить прыщи перед приемом могут спровоцировать раздражение и воспаление.

Почему это опасно: Такие манипуляции без обработки ухудшают состояние кожи и могут негативно повлиять на результаты процедуры.

Глубокие пилинги

  • Глубокая очистка кожи за 7–10 дней до процедуры ослабляет ее защитные функции и может повысить чувствительность.

Рекомендация: Если вы недавно проводили пилинг, лучше подождать, чтобы кожа успела восстановиться.

Итог

Успех косметологических процедур во многом зависит от вашего предварительного ухода за кожей. Избегайте ошибок, чтобы визит к косметологу принес только положительный результат.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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