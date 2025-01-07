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Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью

3:27
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Сухая, зудящая и склонная к атопии кожа требует деликатного ухода. От очищения до восстановления барьерных функций — каждое средство должно работать на поддержку здоровья кожи. Разбираем причины ксероза и лучшие продукты, которые помогут справиться с проблемами.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Почему кожа становится атопичной

Атопичная кожа — это результат нарушения барьерных функций, которые защищают от внешних раздражителей, удерживают влагу и поддерживают здоровье микробиома. Причины могут быть разными:

  • Неправильный уход: агрессивные очищающие средства, горячий душ, недостаток увлажнения.
  • Климатические условия: сильный ветер, холод или активное солнце ухудшают состояние кожи.
  • Заболевания: псориаз, экзема, атопический дерматит, а также соматические болезни, такие как диабет или гипотиреоз.

Атопический дерматит: ключевые особенности

Это хроническое воспалительное заболевание, сопровождающееся зудом, покраснением и шелушением. Главная причина — дисбаланс микробиома кожи.

При атопическом дерматите полезные бактерии не справляются с вредными микроорганизмами, такими как стафилококк, что приводит к воспалению и ухудшению состояния кожи.

Топ-5 подходов для ухода за атопичной кожей

  • Мягкое очищение: используйте масла или кремообразные текстуры без агрессивных компонентов. Такие средства смягчают кожу и защищают ее от пересушивания при контакте с водой.
  • Тонизирование и восстановление: выбирайте увлажняющие тоники или софтнеры с нежной текстурой, которые одновременно выравнивают pH кожи и устраняют чувство стянутости.
  • Интенсивное питание: кремы или бальзамы с восстанавливающими липидами помогут укрепить защитный барьер, увлажнить кожу и улучшить ее текстуру.
  • Эмоленты для снятия раздражений: такие средства устраняют зуд и покраснения, создавая защитную пленку, которая сохраняет влагу.
  • Уход за чувствительными зонами: для губ и других участков кожи используйте питательные бальзамы с натуральными маслами, которые смягчают и способствуют быстрому восстановлению.

Советы для стабильного состояния атопичной кожи

  • Сохраняйте влагу: после душа наносите увлажняющие средства на слегка влажную кожу, чтобы лучше удерживать влагу.
  • Избегайте триггеров: сведите к минимуму контакт с аллергенами и раздражителями, такими как синтетические ткани, жесткие моющие средства и горячая вода.
  • Одевайтесь по погоде: избегайте перегрева или переохлаждения, чтобы не провоцировать раздражения и зуд.
  • Соблюдайте режим питания: употребляйте продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье кожи изнутри.
  • Поддерживайте чистоту: регулярно меняйте постельное белье и поддерживайте чистоту окружающей среды, чтобы уменьшить контакт с пылью и микробами.

Почему это важно

Забота о коже с ксерозом — это не только про комфорт, но и про долгосрочное здоровье. Применение аптечных средств позволяет поддерживать микробиом, восстанавливать барьерные функции и снижать раздражение.

Уточнения

Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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