Почему стало модно носить б/у одежду: от экономии до экологической ответственности

Еще несколько лет назад многие относились к подержанным вещам с недоверием, а иногда и с брезгливостью. Сегодня же покупка б/у одежды стала настоящим трендом, связанным с экологией, экономией и новым взглядом на моду.
Современные модники осознают: производство одежды наносит огромный вред планете. Низкое качество и переизбыток вещей приводят к экологическим проблемам. Покупая подержанные вещи, люди сокращают потребление новых и поддерживают идею ответственного отношения к ресурсам.
Качество одежды в масс-маркете снижается, а цены растут. Ресейл платформы предлагают возможность приобрести качественные вещи по доступным ценам.
Звезды задают тренды, показывая, что подержанные вещи могут выглядеть роскошно.
Примеры
Эти образы вдохновляют людей пересмотреть отношение к "вещам с историей".
Вещи из секонд-хенда или ресейла часто выглядят более оригинально. В отличие от масс-маркета, где фасоны и материалы однотипны, такие находки обладают особым шармом.
Узнать, что стильный образ составлен из вещей за минимальную цену, — это всегда эффект "вау".
Чтобы сделать подержанную одежду привлекательной, термины вроде "секонд-хенд" заменили на "ресейл" и "pre-loved". Эти слова звучат более стильно и современно, что особенно важно для молодых покупателей.
Люди начали осознавать, что вещи с историей — это нечто большее, чем просто экономия.
Покупка подержанной одежды — это не только модный тренд, но и ответственный шаг, поддерживающий осознанное потребление, уникальность стиля и заботу об экологии.
Се́конд-хе́нд (от англ. second hand - вторая рука) — бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный);
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.