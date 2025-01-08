Почему стало модно носить б/у одежду: от экономии до экологической ответственности

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Еще несколько лет назад многие относились к подержанным вещам с недоверием, а иногда и с брезгливостью. Сегодня же покупка б/у одежды стала настоящим трендом, связанным с экологией, экономией и новым взглядом на моду.

Фото: freepik Одежда

Экология и переосмысление потребления

Современные модники осознают: производство одежды наносит огромный вред планете. Низкое качество и переизбыток вещей приводят к экологическим проблемам. Покупая подержанные вещи, люди сокращают потребление новых и поддерживают идею ответственного отношения к ресурсам.

Апсайклинг бренды

Например, Re/Done создает джинсы из винтажных материалов, придавая вещам вторую жизнь. Джинсы бренда носят такие звезды, как Белла Хадид и Рози Хантингтон-Уайтли.

Экономия и рост цен

Качество одежды в масс-маркете снижается, а цены растут. Ресейл платформы предлагают возможность приобрести качественные вещи по доступным ценам.

Пример из России

После введения санкций популярность ресейл-платформ выросла. Опрос в соцсетях показал, что 69% участников хотя бы раз покупали подержанную одежду.

Влияние знаменитостей

Звезды задают тренды, показывая, что подержанные вещи могут выглядеть роскошно.

Примеры

Белла Хадид в платье Jean-Paul Gaultier 2002 года.

в платье Jean-Paul Gaultier 2002 года. Марго Робби в наряде Chanel 2011 года.

Эти образы вдохновляют людей пересмотреть отношение к "вещам с историей".

Уникальность и шарм

Вещи из секонд-хенда или ресейла часто выглядят более оригинально. В отличие от масс-маркета, где фасоны и материалы однотипны, такие находки обладают особым шармом.

Фактор неожиданности.

Узнать, что стильный образ составлен из вещей за минимальную цену, — это всегда эффект "вау".

Изменение терминологии

Чтобы сделать подержанную одежду привлекательной, термины вроде "секонд-хенд" заменили на "ресейл" и "pre-loved". Эти слова звучат более стильно и современно, что особенно важно для молодых покупателей.

Ломка стереотипов

Люди начали осознавать, что вещи с историей — это нечто большее, чем просто экономия.

Почему это важно

Покупка подержанной одежды — это не только модный тренд, но и ответственный шаг, поддерживающий осознанное потребление, уникальность стиля и заботу об экологии.

Уточнения

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand - вторая рука) — бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный);



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