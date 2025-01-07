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Идеальная пара для холодного сезона: модные сапоги в деталях

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Сапоги 2025 года — это не просто обувь для холодов. Они стали главным акцентом модных образов, подчеркивающим индивидуальность. Какие модели в тренде и как их носить? Читайте подробности ниже.

Обувь
Фото: freepik
Обувь

На «кошачьем» каблуке

Элегантные сапоги с kitten heels возвращаются на модный Олимп.

  • Преимущества: комфорт и утонченность.
  • С чем носить: юбки-карандаши, прямые брюки, романтичные платья.
  • Цветовая палитра: нейтральные оттенки или изумрудный, винный, глубокий синий.

Бордовые сапоги

Глубокий винный оттенок — фаворит 2025 года.

  • Для кого: любителей универсальности и благородного стиля.
  • С чем сочетать: бежевые, серые, коричневые тона или контрастные цвета сезона, такие как оливковый и горчичный.
  • Материал: замша для роскошного эффекта.

Лаковые модели

Глянцевые сапоги больше не только для вечера.

  • Особенности: блестящая кожа в черном, зеленом или бордовом цвете.
  • Секрет стиля: балансируйте образ матовыми фактурами.
  • Образы: сочетание с трикотажем крупной вязки или оверсайз-пальто днем, с платьем-комбинацией вечером.

Анималистические принты

Леопард, зебра и питон выходят на новый уровень.

  • Трендовые варианты: спокойные оттенки — песочный, серый, молочный.
  • С чем носить: однотонные базовые вещи, такие как черное платье или бежевое пальто.

Идея: смелое сочетание нескольких принтов в одной цветовой гамме.

Белоснежные сапоги

Белая обувь теперь — must-have.

  • Почему это работает: добавляют свежести и яркости любому образу.
  • С чем сочетать: джинсы, пастельные тона, черные вещи для контраста.

Совет: используйте защитные средства для ухода за кожей.

Байкерские сапоги

«Мотоциклетные» модели стали еще более универсальными.

  • Детали: массивная подошва в сочетании с изящным верхом.
  • Кому подойдут: тем, кто ценит контрасты.
  • С чем носить: шелковые платья, объемные свитеры, классические пальто.

С широким голенищем

Свободное голенище — тренд для всех.

  • Для кого: идеальный выбор для любого роста и фигуры.
  • С чем сочетать: юбки и платья миди, укороченные брюки.

Совет: избегайте мини, чтобы не укоротить ноги визуально.

Вывод

Сапоги 2025 года дают невероятную свободу выбора. Независимо от вашего стиля — элегантного, дерзкого или расслабленного — среди этих трендов найдется пара, которая дополнит ваш гардероб.

Уточнения

Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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