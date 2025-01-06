Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиппеаструм на подоконнике: секреты идеального цветения
Экс-олимпийская гимнастка Табея Альт раскрывает правду о мире спорта
Устранение скрипа щеток стеклоочистителя: пошаговая инструкция
Почему не стоит разбавлять горячий чай сырой водой из-под крана
Как быстро и легко удалить пятна с коврового покрытия
Полезен ли перец чили?
Saudi Aramco меняет правила игры для клиентов из Азии
Спортивный консультант Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории
Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта

Лучшая замена пальто: выбираем идеальный кейп

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Кейпы стремительно завоевывают мир моды, становясь главным элементом гардероба 2025 года. Эта универсальная накидка подходит для любых образов — от офисных до вечерних. Разбираемся, какие модели стоит выбрать и как их носить, чтобы быть в тренде.

Девушка
Фото: freepik by garetsvisual
Девушка

Классический кейп: для тех, кто ценит универсальность

Классический кейп из шерсти или кашемира в нейтральных тонах — идеальный вариант для демисезонной погоды.

  • С чем носить: узкие брюки, джинсы, платья-футляры, юбки-карандаши.
  • Для аксессуаров: компактная сумка, длинные серьги, лаконичные броши.

Лайфхак: избегайте объемного низа, чтобы не создавать эффект перевернутого треугольника.

Этот кейп легко вписывается в повседневные образы с кожаными брюками и грубыми ботинками или становится элегантным дополнением к костюму-двойке.

Вязаный кейп: уют и стиль в одном

Вязаные кейпы — это альтернатива свитерам и кардиганам. Они создают расслабленные образы и подойдут для повседневной носки.

  • Куда носить: в офис, с джинсами в выходной или с платьем-комбинацией для романтического вечера.
  • Фактура и цвет: выбирайте крупную вязку, косы или жаккардовые узоры. Цветовая гамма варьируется от спокойных до ярких оттенков.

Совет: комбинируйте вязку с кожей или денимом, чтобы добиться гармонии текстур.

Кейп-пиджак: элегантность и драматизм

Этот вариант подходит для офисных образов и официальных мероприятий. Кейп-пиджак заменяет привычный блейзер, добавляя нотку оригинальности.

  • С чем сочетать: юбка-карандаш, брюки со стрелками, шелковая блуза или водолазка.
  • Для офиса: выбирайте пастельные оттенки, например, лавандовый или мятный.
  • Для повседневных выходов: дополняйте джинсами и массивными украшениями.

Вечерний кейп: королевский выбор

Для особых случаев подойдут кейпы из бархата, шифона, с пайетками или перьями. Они превращают любой образ в произведение искусства.

  • Короткие модели: носите с платьем-футляром или комбинезоном.
  • Длинные: дополняйте платьем в пол или брючным костюмом.
  • Цвет: можно выбрать как контрастный, так и в тон наряду.

Важно: вечерний кейп требует лаконичных аксессуаров, чтобы не перегружать образ.

Подведем итог

Кейпы — это не только модно, но и практично. Они подходят для разных случаев и образов, а правильный выбор аксессуаров завершит ваш стильный лук. В 2025 году накидка заменяет привычные пальто, делая вас звездой любого выхода.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Как вернуть прозрачность фарам за 5 минут
Авто
Как вернуть прозрачность фарам за 5 минут Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта
Аглаонема: тропический куст у вас дома
Как правильно высаживать и обновлять клубнику на участке
Метан на Марсе: может ли его источником быть жизнь
Как выбрать машину, которая всегда будет выглядеть чистой
Больше 300 тысяч рублей! Названы шокирующие зарплаты мигрантов в России
Лучшая замена пальто: выбираем идеальный кейп
Как приготовить идеальный крем для десертов за 10 минут
5 способов поддержать здоровье кишечника в новогодние праздники
Дубайский шоколад: как сделать популярный десерт своими руками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.