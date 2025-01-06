Почему появляются мешки под глазами и как с ними справиться

Отечность под глазами способна испортить даже самый идеальный образ. Особенно часто эта проблема появляется после праздников, когда организм накапливает лишнюю жидкость. Что делать, если вы столкнулись с мешками под глазами? Делимся рекомендациями, которые помогут быстро вернуть свежий вид.
Чтобы избежать проблемы, стоит начать с профилактики.
Если проблема уже появилась, помогут экспресс-методы.
Если домашние методы не дают результата, обратитесь к косметологу. Современные процедуры помогут не только убрать отечность, но и предотвратить появление мешков в будущем.
Отечность под глазами — это решаемая проблема. Главное — своевременно действовать и придерживаться правильного ухода.
Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage - "отток лимфы", от drainage - осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия - один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов. на.
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