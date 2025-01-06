Почему появляются мешки под глазами и как с ними справиться

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отечность под глазами способна испортить даже самый идеальный образ. Особенно часто эта проблема появляется после праздников, когда организм накапливает лишнюю жидкость. Что делать, если вы столкнулись с мешками под глазами? Делимся рекомендациями, которые помогут быстро вернуть свежий вид.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Что провоцирует отечность

Чтобы избежать проблемы, стоит начать с профилактики.

Ограничьте соль: употребляйте минимальное количество соли вечером, чтобы предотвратить задержку воды в организме.

употребляйте минимальное количество соли вечером, чтобы предотвратить задержку воды в организме. Будьте умеренны с алкоголем : его избыток расширяет сосуды и способствует накоплению жидкости.

: его избыток расширяет сосуды и способствует накоплению жидкости. Пейте воду: когда организм обезвожен, он начинает удерживать жидкость. Чтобы этого избежать, пейте 8-10 стаканов воды в день, но уменьшите количество жидкости перед сном.

Быстрые методы избавления от мешков

Если проблема уже появилась, помогут экспресс-методы.

Прохладные компрессы: намочите полотенце холодной водой, охладите его и приложите к области глаз на 10-15 минут.

намочите полотенце холодной водой, охладите его и приложите к области глаз на 10-15 минут. Холодные патчи: держите патчи в холодильнике, чтобы их эффект был более выраженным.

держите патчи в холодильнике, чтобы их эффект был более выраженным. Лимфодренажный массаж: используйте легкие движения пальцами или охлажденный ролик.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если домашние методы не дают результата, обратитесь к косметологу. Современные процедуры помогут не только убрать отечность, но и предотвратить появление мешков в будущем.

Золотые правила ухода

Соблюдайте баланс в питании и употреблении воды.

Регулярно очищайте кожу и используйте подходящие уходовые средства.

Бережно относитесь к зоне вокруг глаз: избегайте агрессивных методов и старайтесь не перегружать кожу косметикой.

Отечность под глазами — это решаемая проблема. Главное — своевременно действовать и придерживаться правильного ухода.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage - "отток лимфы", от drainage - осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия - один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов. на.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.