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Эстетика комфорта: как тапочки стали частью модного гардероба

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Домашние тапочки — символ уюта и гостеприимства, знакомый каждому. В то время как в США предпочитают не снимать уличную обувь дома, а в Европе ходят босиком или в носках, на постсоветском пространстве действует негласное правило: заходя в дом, обязательно снять обувь и переобуться в тапочки.

Тапочки
Фото: freepik
Тапочки

История появления привычки

Привычка носить тапочки берет начало в XVIII веке, во времена Петра I. Вместе с другими европейскими новшествами он привез традицию использования домашней обуви. Правда, изначально это были не те тапочки, которые мы знаем сегодня, а роскошные туфли, декорированные драгоценными камнями и вышивкой. Они считались показателем изысканного вкуса и богатства.

Именно тогда появились первые суеверия, связанные с тапочками. Например, оставлять их под кроватью считалось дурной приметой, которая якобы предвещала семейные ссоры и измены.

Эволюция домашней обуви

Современный вид тапочки приобрели ближе к XX веку. Предполагается, что их прототипом стала мягкая обувь без каблуков, популярная на Кавказе. Вплоть до революции тапочки оставались предметом роскоши, доступным лишь обеспеченным людям.

После революции они начали проникать в повседневный быт, а послевоенные годы сделали их незаменимой частью домашнего гардероба. С развитием урбанизации и переездом людей в квартиры, тапочки стали выполнять не только эстетическую, но и практическую функцию: они помогали сохранять чистоту в домах с дорогими коврами и паркетом.

Самые радушные хозяева даже держали несколько пар для гостей. В советское время тапочки нередко становились дефицитным товаром, особенно импортные модели. Например, чешские и польские тапочки с отделкой из меха пользовались невероятной популярностью, за ними выстраивались огромные очереди.

Современное отношение к тапочкам

С появлением технологий, таких как теплые полы, роль тапочек стала менее значимой. Тем не менее, многие до сих пор хранят пары домашних тапочек для гостей, подчеркивая их важность для уюта и комфорта.

Решение носить тапочки или отказаться от них остается личным выбором каждого. Для одних это символ гостеприимства и тепла, для других — элемент домашней рутины, утративший былую популярность.

Тапочки — это не просто обувь, а часть культуры, которая продолжает жить, несмотря на изменения привычек и образа жизни.

Уточнения

Та́почки (прост. та́пки, ед. ч. та́почка, тж. та́пка) — вид лёгкой и мягкой домашней обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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