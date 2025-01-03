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Матье Блази вступает в должность креативного директора Chanel

1:27
Моя семья » Красота и стиль

После долгого ожидания модный дом "Chanel" объявил о назначении Матье Блази новым креативным директором. Известный своими успешными работами в "Bottega Veneta", Блази вступит в должность в апреле 2025 года. Первая коллекция под его руководством будет представлена в октябре на Парижской неделе моды.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

Ответственность и амбиции

На новом посту Матье Блази предстоит выпускать до 10 коллекций в год. Он будет курировать все направления бренда: прета-а-порте, аксессуары и высокую моду. Ожидания высоки — от нового креативного директора ждут свежих идей, инноваций и усиления позиций "Chanel" на мировом рынке.

Мнение руководства

Президент "Chanel" Брюно Павловский отметил, что выбор Блази обусловлен его современным подходом к работе и видением будущего. "Chanel" готова к переменам, которые он принесет, чтобы превзойти собственные достижения.

Конкуренция и уникальность Блази

Среди кандидатов на этот пост рассматривались такие известные дизайнеры, как Марк Джейкобс и Том Браун. Однако у Блази, в отличие от них, нет собственного бренда, что исключает возможные конфликты интересов.

Матье Блази предстоит не только продолжить наследие "Chanel", но и предложить новый взгляд на моду, который сможет удивить и вдохновить мир.

Уточнения

Chanel — французская компания по производству одежды, парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и часов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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