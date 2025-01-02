Хотите густые волосы? Секреты, которые работают даже зимой

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Зимой наши волосы подвергаются суровым испытаниям: сухой воздух, холод и перепады температур могут сделать их ломкими и безжизненными. Однако есть способы, как сохранить волосы здоровыми и подготовить их к весне. Вот пять секретов от стилиста Евгении Куклиной, которые помогут вам сделать волосы гуще, плотнее и красивее.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

1. Глубокое увлажнение

Зимой волосы теряют влагу в два раза быстрее, поэтому не обойтись только шампунем и кондиционером. Важно добавлять в уход увлажняющие маски с натуральными маслами, например, кокосовым или аргановым.

"Маски с такими маслами проникают в структуру волос, восстанавливают их изнутри и защищают от внешних факторов. Наносите их хотя бы раз в неделю, держа на волосах минимум 30 минут", — советует стилист.

2. Минимизация теплового воздействия

Частая сушка феном и укладка утюжком или плойкой ослабляют волосы, особенно в холодное время года. Постарайтесь уменьшить использование горячих инструментов, давая волосам "отдохнуть". Если без фена не обойтись, выберите режим холодного воздуха. Не забывайте про термозащитные средства, которые помогут снизить негативное воздействие температуры.

3. Правильное питание

Здоровые волосы — это результат заботы не только снаружи, но и изнутри. Ваш рацион должен включать витамины и минералы, которые способствуют росту и укреплению волос.

"Обогатите меню омега-3 жирными кислотами: они есть в лососе, авокадо, орехах и семенах. Также важно получать витамины группы B, витамин D и железо", — советует Евгения.

4. Регулярное очищение кожи головы

Здоровая кожа головы — залог крепких волос. Использование скраба для кожи головы поможет не только удалить остатки средств для укладки, но и стимулировать рост волос. Легкий массаж при мытье головы активирует кровообращение, улучшая доставку питательных веществ к фолликулам.

5. Защита от холода

Не забывайте про защиту волос от зимнего холода. Шапки из натуральных тканей, таких как шерсть или кашемир, лучше всего подходят для этого, так как позволяют коже головы "дышать" и уменьшают риск электризации волос. Чтобы не испортить укладку, можно использовать шелковую подкладку в шапке — это поможет предотвратить трение и сохранить волосы гладкими.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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