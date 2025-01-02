3 главных совета, как не испортить волосы зимой под шапкой

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы особенно уязвимы: сухость, пушистость, потеря формы — проблемы, с которыми сталкивается каждый. Но есть несколько секретов, которые помогут сохранить локоны ухоженными и при этом избежать "одуванчика" на голове, даже если приходится носить шапку.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

Увлажнение — первое правило

Зимой волосы теряют влагу по многим причинам: низкая температура, активное отопление в помещениях, а также постоянное использование фена. Стилист Ася Шаламова советует постоянно увлажнять волосы спреями и масками.

"Хорошо, если у вас всегда будет запас этих средств", — говорит она.

Так вы точно не окажетесь без них в нужный момент.

Сушим волосы до конца

Вот что важно помнить: не выходите на улицу с влажными волосами! Это не только может повредить локоны, но и не даст укладке держаться. Лучше всего дать волосам высохнуть самостоятельно, а если время поджимает — тщательно просушите их феном. А если у вас есть время, между мытьем головы и выходом на улицу должно пройти минимум три часа. Влажные волосы не будут держать форму, и шапка сразу их помнет.

Шапка с подкладкой — еще один секрет

Если вы хотите сохранить укладку под шапкой, обратите внимание на подкладку. Шелковая или сатиновая подкладка будет настоящим спасением! Это поможет избежать электризации волос и сохранить форму укладки. В идеале такую подкладку можно пришить в шапку самостоятельно — так вы получите стильный и практичный аксессуар.

Замените сульфатный шампунь на бессульфатный

Зимой стоит отказаться от агрессивных сульфатных шампуней. Они прекрасно удаляют жир и делают волосы мягкими, но зимой такие средства могут лишь усугубить проблему сухости. Вместо них лучше использовать бессульфатный шампунь. Особенно это актуально для кудрявых волос, которые быстрее теряют влагу.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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