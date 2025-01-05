Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый способ ходьбы, который приводит к быстрому похудению
Смертельный напиток — ученые выявили вред чайных пакетиков
Какую дружелюбную собаку выбрать для семьи
Что посадить рядом с огурцами, редисом и фасолью: секреты сочетаний
Азиатская еда у вас дома. Как приготовить вкусный рамен?
Мистика Брокена: горы, где оживают легенды
Герпес не уйдет, но обострения можно избежать
Лед на фарах — не проблема: простой лайфхак для зимы
Неожиданное "посещение" с небес — инцидент с космическими обломками в африканской деревне

Тренды укладок: 5 решений которые сделают вас неотразимой

3:21
Моя семья » Красота и стиль

В новом году укладка волос станет настоящим проявлением индивидуальности. Стилисты подчеркивают: текстура, объем и естественность выходят на первый план, а технологии делают уход и стайлинг проще, чем когда-либо.

Девушка
Фото: freepik by karlyukav
Девушка

Натуральность в моде: текстура как основа стиля

Естественные волны

  • Легкая небрежность, напоминающая волосы, высушенные морским бризом, — главный символ стиля. Такое сочетание расслабленности и роскоши делает образ запоминающимся.

Кудри и локоны

  • Объемные, живые завитки снова в центре внимания. Для их ухода используются масла, кремы и диффузоры, подчеркивающие естественную структуру.

Идеальная гладкость

  • Прямые волосы с минимальной укладкой, но с роскошным блеском. Секрет — в средствах с кератином и натуральными маслами.

Динамичный объем: от корней до кончиков

Объемные укладки — это не просто красиво, но и функционально.

  • Воздушность на всех уровнях: приподнятые корни и легкие локоны на концах создают гармоничный баланс.
  • Многослойные стрижки: каскадные формы возвращаются, добавляя волосам движение.
  • Акценты у корней: специальные пудры и спреи помогают добиться нужного эффекта без утяжеления.

Художественная небрежность

Легкая небрежность символизирует свободу и стиль.

  • Рваные концы: филировка и текстурирующие спреи помогают достичь желаемого эффекта.
  • Эффект мокрых волос: блеск возвращается, но в более утонченном формате.
  • Смешанные текстуры: сочетание волн, кудрей и прямых прядей добавляет динамики.

Минимализм: стиль в простоте

Время сложных укладок уходит, уступая место минималистичным решениям.

  • Пучки и хвосты: низкие и небрежные или высокие и гладкие — на любой вкус.
  • Заколки и ободки: простые аксессуары придают индивидуальность.
  • Без стайлинга: естественная сушка с небольшим количеством ухаживающих средств — новый эталон стиля.

Модные акценты: окрашивание и аксессуары

Современные техники окрашивания помогают сделать образ выразительным:

  • Контуринг волос: выделение прядей для акцента на чертах лица.
  • Эффект "солнечных бликов": добавляет текстуру и объем даже простым укладкам.
  • Ретро-аксессуары: ленты, крупные заколки и ободки снова в моде.

Инновации в стайлинге

Современные технологии делают уход за волосами ещё удобнее:

  • Без нагрева: средства, создающие текстуру без утюжков и плоек, становятся маст-хэвом.
  • Эко-продукты: натуральные составы и минималистичная упаковка — приоритет нового сезона.
  • Интеллектуальные приборы: фены и стайлеры, адаптирующиеся под ваш тип волос, предлагают качественный уход.

2025 год — это свобода экспериментов и любовь к своей природной красоте. Объем, текстура и минимализм в укладке открывают перед нами мир новых возможностей, где можно смело сочетать функциональность и моду.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Способ очищения орехов и сухофруктов от химикатов и загрязнений
Здоровье
Способ очищения орехов и сухофруктов от химикатов и загрязнений Аудио 
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Последние материалы
Смертельный напиток — ученые выявили вред чайных пакетиков
Какую дружелюбную собаку выбрать для семьи
Что посадить рядом с огурцами, редисом и фасолью: секреты сочетаний
Тренды укладок: 5 решений которые сделают вас неотразимой
Азиатская еда у вас дома. Как приготовить вкусный рамен?
Мистика Брокена: горы, где оживают легенды
Герпес не уйдет, но обострения можно избежать
Лед на фарах — не проблема: простой лайфхак для зимы
Неожиданное "посещение" с небес — инцидент с космическими обломками в африканской деревне
Миллиарды птиц погибают в городах США и Канады: волонтёры прочёсывают улицы, чтобы спасти пернатых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.