Тренды укладок: 5 решений которые сделают вас неотразимой

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В новом году укладка волос станет настоящим проявлением индивидуальности. Стилисты подчеркивают: текстура, объем и естественность выходят на первый план, а технологии делают уход и стайлинг проще, чем когда-либо.

Фото: freepik by karlyukav Девушка

Натуральность в моде: текстура как основа стиля

Естественные волны

Легкая небрежность, напоминающая волосы, высушенные морским бризом, — главный символ стиля. Такое сочетание расслабленности и роскоши делает образ запоминающимся.

Кудри и локоны

Объемные, живые завитки снова в центре внимания. Для их ухода используются масла, кремы и диффузоры, подчеркивающие естественную структуру.

Идеальная гладкость

Прямые волосы с минимальной укладкой, но с роскошным блеском. Секрет — в средствах с кератином и натуральными маслами.

Динамичный объем: от корней до кончиков

Объемные укладки — это не просто красиво, но и функционально.

Воздушность на всех уровнях: приподнятые корни и легкие локоны на концах создают гармоничный баланс.

приподнятые корни и легкие локоны на концах создают гармоничный баланс. Многослойные стрижки: каскадные формы возвращаются, добавляя волосам движение.

каскадные формы возвращаются, добавляя волосам движение. Акценты у корней: специальные пудры и спреи помогают добиться нужного эффекта без утяжеления.

Художественная небрежность

Легкая небрежность символизирует свободу и стиль.

Рваные концы: филировка и текстурирующие спреи помогают достичь желаемого эффекта.

филировка и текстурирующие спреи помогают достичь желаемого эффекта. Эффект мокрых волос: блеск возвращается, но в более утонченном формате.

блеск возвращается, но в более утонченном формате. Смешанные текстуры: сочетание волн, кудрей и прямых прядей добавляет динамики.

Минимализм: стиль в простоте

Время сложных укладок уходит, уступая место минималистичным решениям.

Пучки и хвосты : низкие и небрежные или высокие и гладкие — на любой вкус.

: низкие и небрежные или высокие и гладкие — на любой вкус. Заколки и ободки : простые аксессуары придают индивидуальность.

: простые аксессуары придают индивидуальность. Без стайлинга: естественная сушка с небольшим количеством ухаживающих средств — новый эталон стиля.

Модные акценты: окрашивание и аксессуары

Современные техники окрашивания помогают сделать образ выразительным:

Контуринг волос: выделение прядей для акцента на чертах лица.

выделение прядей для акцента на чертах лица. Эффект "солнечных бликов": добавляет текстуру и объем даже простым укладкам.

добавляет текстуру и объем даже простым укладкам. Ретро-аксессуары: ленты, крупные заколки и ободки снова в моде.

Инновации в стайлинге

Современные технологии делают уход за волосами ещё удобнее:

Без нагрева: средства, создающие текстуру без утюжков и плоек, становятся маст-хэвом.

средства, создающие текстуру без утюжков и плоек, становятся маст-хэвом. Эко-продукты: натуральные составы и минималистичная упаковка — приоритет нового сезона.

натуральные составы и минималистичная упаковка — приоритет нового сезона. Интеллектуальные приборы: фены и стайлеры, адаптирующиеся под ваш тип волос, предлагают качественный уход.

2025 год — это свобода экспериментов и любовь к своей природной красоте. Объем, текстура и минимализм в укладке открывают перед нами мир новых возможностей, где можно смело сочетать функциональность и моду.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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