Как избавиться от прыщей на спине: 15 эффективных способов

Прыщи на спине — это не только эстетический, но и физический дискомфорт. Особенно обидно, когда красивые открытые платья и топы остаются без внимания из-за этой проблемы.
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Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Акне может появляться из-за закупорки пор, повышенной активности сальных желез и других факторов. Как эффективно бороться с высыпаниями и предотвратить их повторное появление? Давайте разбираться.
Почему появляются прыщи на спине
Основная причина акне — повышенная выработка себума, который, смешиваясь с отмершими клетками кожи, закупоривает поры. В сочетании с бактериями это приводит к воспалению. Ситуацию усугубляют потоотделение, ношение тесной одежды и неправильный уход за кожей.
15 шагов к чистой коже спины
Используй средства с салициловой кислотой
Тоники и гели с этим компонентом помогают уменьшить воспаление и очистить поры.
Совет: перелей тоник в бутылку с распылителем для удобного нанесения.
Пробуй гели с бензоилпероксидом
Эффективно борются с бактериями и уменьшают воспаление. Главное — использовать средства умеренной концентрации и увлажнять кожу после применения.
Обрати внимание на уход за волосами
Средства для укладки и кондиционеры могут провоцировать высыпания, если попадают на спину. Выбирай легкие формулы и чаще убирай волосы в хвост.
Ретиноиды
Препараты на основе ретиноевой кислоты уменьшают выработку себума и устраняют черные точки. Наноси их вечером и защищай кожу SPF днём.
Меняй одежду после тренировок
Пот — отличная среда для бактерий. Старайся быстро принимать душ и переодеваться после физических нагрузок.
Пилинг-губки и щетки
Отшелушивай кожу с помощью специальных мочалок или щеток на длинной ручке. Используй их вместе с очищающими гелями.
Средства с фруктовыми кислотами (AHA)
Они мягко растворяют омертвевшие клетки, делая кожу гладкой и здоровой
Солнцезащитные средства
Ультрафиолет может усугублять акне. Выбирай легкие кремы с SPF 30+ для защиты.
Патчи для прыщей
Локальные воспаления можно убрать с помощью пластырей с противовоспалительными компонентами.
Частая смена постельного белья
Наволочки и простыни впитывают пот и остатки косметики. Регулярная стирка помогает избежать контакта кожи с бактериями.
Очищение кожи после потоотделения
Влажные салфетки с антибактериальными компонентами — твой помощник, если нет возможности сразу принять душ.
Удобная одежда
Избегай синтетики и тесных вещей. Дышащие ткани снижают риск раздражений.
Здоровое питание
Сократи молочные продукты и сахар, добавь больше зелени, овощей и орехов.
Лекарственная терапия
В сложных случаях врач может назначить антибиотики или гормональные препараты.
Косметологические процедуры
Лазер, мезотерапия и микродермабразия помогают улучшить состояние кожи при тяжёлых формах акне.
Важные советы
Не используй сразу все средства — это может вызвать раздражение.
Прыщи на спине исчезают дольше, чем на лице, поэтому будь терпеливой.
Обратись к дерматологу, если домашние методы не помогают.
Уточнения
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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